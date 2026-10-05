Avisos por lluvias y tormentas este martes en zonas de Salamanca, Zamora, León, Ávila y Segovia

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) activa de nuevo avisos por lluvias y tormentas, todos de nivel amarillo, este martes en zonas de Salamanca, Ávila, Segovia y León, además de en las comarcas de El Bierzo y Sanabria (Zamora).

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, los avisos se activarán a partir de las 12.00 horas, aunque coinciden en esta jornada las últimas horas de las situaciones de aviso, también por lluvias y tormentas, que han comenzado este lunes en Salamanca, Valladolid y Zamora --hasta las 4 de la madrugada del martes--.

A partir del mediodía del martes se prevé que vuelvan las lluvias y las tormentas, principalmente a zonas de montaña del sistema central, en Salamanca, Ávila y Segovia; el sur de las provincias salmantina y abulnese; además de las comarcas de Sanabria y El Bierzo y la cordillera cantábrica en León.

Se prevén precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.