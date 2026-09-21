La AVTCyL entregará el galardón Colmena a Carlos Totorika por su papel en la respuesta al terrorismo

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VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL) celebrará el próximo viernes, 25 de septiembre, a las 18.00 horas, la entrega de la quinta edición de sus Premios Colmena, que este año han reconocido a Carlos Totorika Izagirre, exalcalde de la localidad vizcaína de Ermua.

Totorika desempeñó el cargo de alcalde de Ermua en julio de 1997, momento en el que la banda terrorista ETA secuestró y asesinó al concejal Miguel Ángel Blanco, unos hechos que provocaron una movilización social sin precedentes contra el terrorismo. Como regidor, el premiado tuvo un papel destacado en aquella respuesta ciudadana que posteriormente se ha conocido como el "Espíritu de Ermua".

El reconocimiento será entregado en el año en que se cumplen 29 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. De este modo, la iniciativa pone nuevamente el foco en la memoria de las víctimas y en la respuesta de la sociedad frente a la actividad terrorista.

El Premio Colmena supone el reconocimiento con el que la AVTCyL distingue a personas, colectivos o instituciones que han destacado por su apoyo, solidaridad y compromiso con las víctimas del terrorismo. En sus cuatro ediciones anteriores han sido reconocidos Juan José Aliste, presidente fundador de la AVTCyL, a título póstumo; el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León; la Policía Nacional en su 200 aniversario y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.