Ayala aboga por apuestas "emblemáticas" en Burgos para impulsar la candidatura de Capitalidad Europea de la Cultura

BURGOS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que quiere que la ciudad desarrolle acciones "emblemáticas" que la impulsen a conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ayala ha apuntado que acciones como la construcción en cartón de la Catedral, su exposición y posterior derribo, que se ha celebrado este domingo en Burgos, demuestran que "puede ser una fantástica" sede de ese título europeo.

También ha recordado que este evento se enmarca dentro de otro de carácter cultural y lúdico, como es el enclave de calle, que este año cumple su 24 edición.

La idea de llevar a cabo una construcción con cajas de cartón de la catedral de Burgos, su exposición y posterior derribo, fue una idea creada por la artista Cristina Izquierdo en colaboración con Olivier Grossette, artista francés especialista en este tipo de construcciones efímeras.

A ello también ha contribuido el reparto de camisetas con el emblema de Burgos 2031 y el trabajo que la Federación de Fajas y Blusas de Burgos ha realizado, con la dirección de su presidente Miguel Santamaría. Las cajas han sido aportadas por la empresa Smurfit.

En este sentido, Ayala ha apuntado que en Burgos se debe dar un paso más hacia la "excelencia en la cultura" y que se convierta en un eje "transformador importante".

La idea de Ayala es seguir apostando por este tipo de iniciativas singulares que le lleve a la ciudad a recorrer el camino hasta la capitalidad de 2031.

FOTO HISTÓRICA

Antes del derribo, el Ayuntamiento había convocado a una acción participativa en la que más de 2000 burgaleses posarán para la historia delante de este monumento efímero.

Todo dentro del festival 'EnClave de Calle'. Los 2.031 primeros participantes han podido recoger gratuitamente la camiseta conmemorativa de Burgos 2031, que ha servido como "distintivo en la fotografía colectiva".