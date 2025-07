Ayala asegura que se generará más suelo industrial y más barato para avanzar en la transformación de Burgos

Asegura que se están dando los pasos "con ambición" para transformar Burgos "a medio y largo plazo".

PSOE considera que la alcaldesa "no es creíble" y que ha fracasado en estos dos años de mandato

BURGOS, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este jueves, en el Pleno sobre el estado de la ciudad, que el Ayuntamiento va a "generar más suelo" y va a "abaratar" el suelo industrial y ha aseverado que en los pasos que ha dado el equipo de Gobierno estos dos años ha sido "clave" en el proyecto municipal "la ambición entendida como capacidad de transformar la ciudad".

Durante su intervención, sobre la generación de suelo industrial, la alcaldesa ha expuesto que ya está en conversaciones con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para dar cabida a más espacio a lo que ha añadido que abaratar el precio "hará más atractivo para las empresas instalarse en Burgos".

Igualmente, ha anunciado que el Ayuntamiento de Burgos no incrementará "el precio autobús urbano", si el Gobierno de España decide no seguir bonificando el precio del billete del bonobús y así ha reconocido que la gratuidad del servicio para mayores de 65 años, entre otras cosas, ha provocado un incremento del 20 por ciento del uso del bus urbano.

Respecto a la posible ausencia de bonificación por parte del Gobierno central, es "una responsabilidad" que, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, entiende que es "del equipo de Gobierno" liderado por Ayala por ser un "mal estudiante en la gestión del servicio".

El Pleno sobre el Estado de la Ciudad ha servido para que Ayala haya hecho un exhaustivo repaso a los logros e inversiones realizadas por el equipo de Gobierno; ha sido un repaso a mitad de camino entre las "inversiones realizadas y los proyectos a realizar".

Así, ha destacado que se han impulsado planes estratégicos clave como son el Plan de Industria, el Plan de Talento y el Proyecto 'Burgos Capital Europea de la Cultura 2031, y en materia de Urbanismo, ha destacado el proyecto 'Xpande', con horizonte 2030, "como la mayor transformación urbana del centro de Burgos en décadas".

Ayala ha recordado que 'Xpande", que dio a conocer en noviembre del año pasado ya "ha comenzado" con la demolición, este mismo año, del Mercado Norte y la financiación será "íntegramente será municipal" al tiempo que ha reconocido que es "con grandes proyectos" como las ciudades "crecen".

Sin embargo, el equipo de Gobierno no cuenta con el apoyo de la oposición ya que el grupo municipal de Vox no tiene claro qué hacer y el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, le ha pedido a Ayala que abandone la idea "ya que no puede ni debe" imponer una inversión "sin el mínimo consenso".

INVERSIONES.

Por otro lado, la alcaldesa se ha referido a su apuesta por ser "ciudad industrial", situando la industria "en el centro de la acción política, con medidas para consolidar el liderazgo productivo, atraer inversión y modernizar el tejido empresarial".

Igualmente, se ha referido a la aspiración a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031, la proyección exterior que se ha conseguido con diferentes eventos celebrados en la ciudad y ha destacado el trabajo de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos) "especialmente en la organización de la Dance World Cup.

Igualmente, ha destacado la inversión de 41 millones de euros en desarrollo urbano, con inversiones en los barrios de San Cristóbal, Parque Félix, en instalaciones deportivas, en paradas de bus accesibles, en obras de peatonalización, en el Castillo, en el edificio de Policía y Bomberos, en Puente del Castillo, en nuevos carriles bici, en pasos de peatones inteligentes, en la implementación de la Zona de Bajas Emisiones o las grietas de Villatoro.

DISOLUCIÓN DE LOS CONSORCIOS.

Una tercera acción que ha destacado Cristina Ayala es la "disolución de los consorcios", tanto el del desvío ferroviario como el del polígono Villalonquéjar, que se crearon hace más de 20 años, y la amortización en dos años de 80 millones de euros de la deuda de estos dos consorcios.

Con esta amortización, como ha apuntado la alcaldesa, se ha logrado un ahorro en intereses 23,5 millones de euros.

Por otro lado, ha recordado que cuando accedió al Gobierno de la ciudad, un tercio de las plazas municipales "estaba sin cubrir" y dos años después "la mejora es grande" gracias al proceso de estabilización del empleo temporal "que ha afectado a 42 procesos de selección" y la culminación de los procesos con un "12 por ciento más de efectivos que prestan servicio en el Ayuntamiento".

CRITICA DE VOX.

Por su parte, los concejales de Vox, durante su intervención ha diferenciación los dos años mandato y así por un lado se han referido al "tiempo que Vox fue socio Gobierno del PP, y por otro lado la etapa que comenzó "después" de que el Partido Popular les "echara" del Ejecutivo municipal.

En este sentido, el concejal Ignacio Peña ha echado de menos un "poco de humildad" y ha acusado al PP de incumplir el acuerdo que permitió a Cristina Ayala ser nombrada alcaldesa de la ciudad.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, se ha referido a los grandes "fracasos" del equipo de Ayala que se concretan en el "fraude de Prepay", la empresa de las tarjetas del autobús urbano, el cese o dimisión del trabajador eventual que "chantajeó" a un hostelero y se "extralimitó en sus funciones".

Entre los fracasos ha aludido a la "marcha atrás" en los aparcamientos en altura, la presión vecinal para devolver a las tres organizaciones que trabajan con inmigrantes las ayudas que les iban a ser retiradas en el presupuesto de este año y la "polémica de la incineradora" al dar marcha atrás a un proyecto que fue aprobada en la anterior legislatura, cuando dirigía el Consistorio De la Rosa

Asimismo, Daniel De la Rosa ha echado en cara a Ayala que haya tardado "dos años" en convocar" este pleno sobre el Estado de la Ciudad porque "no tenía nada que debatir", y ha asegurado que es una alcaldesa "obligada por Génova". Igualmente ha recordado que ocupa una Alcaldía que según dijo en campaña "no ocuparía si no era la lista más votada"; por lo que para el socialista, es una regidora que "ha perdido toda credibilidad".

Durante su intervención, el portavoz socialista ha criticado que "nada más llegar", Cristina Ayala se subió el sueldo en "13.000 euros brutos".