Ayala prevé disponer en diciembre del crédito que estaba previsto para marzo de este año para inversiones

BURGOS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, confía en que "durante los primeros días de diciembre" el Consistorio dispondrá del crédito vinculado al presupuesto municipal de este ejercicio, una operación que ha sufrido varios meses de demora a la espera de contar con la autorización del Ministerio de Hacienda para la refinanciación de la deuda local.

La regidora ha recordado que esta herramienta financiera estaba prevista inicialmente para los "meses de marzo o abril", pero que tanto el equipo de Gobierno como la Intervención municipal consideraron "razonable y necesario" esperar al visto bueno ministerial antes de iniciar su tramitación.

Una vez obtenida esa autorización, y tras la publicación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se ha abierto un plazo de 15 días para que las entidades bancarias presenten sus ofertas. Posteriormente, los servicios económicos del Consistorio evaluarán las propuestas para adjudicar el préstamo a la opción más ventajosa.

Según ha detallado la alcaldesa, la llegada de estos fondos en el último mes del año "no implicará aplazar todas las actuaciones a 2027", dado que el dinero permitirá afrontar "de inmediato" los pagos de obras que ya están "en marcha o muy avanzadas". Entre ellas figuran la recta final del centro cívico de Fuentecillas, la sede de Protección Civil, la intervención valorada en 1,2 millones en El Plantío y el inicio de los trabajos en el Teatro Clunia.

Ayala ha subrayado además que la operación se ha tramitado con "total transparencia" ante la Administración central, para precisar que el Ministerio "conocía la existencia de este préstamo cuando avaló la refinanciación y diagnosticó una situación financiera favorable" para las arcas burgalesas.

En respuesta a las críticas del PSOE, que la pasada semana cuestionó el pago de 8,5 millones en intereses y advirtió sobre el riesgo de incumplir la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria al cierre de 2026, la alcaldesa ha recordado que la Intervención municipal ya dio su conformidad previa a este crédito.

La primera edil ha enmarcado los reproches de la oposición en una actitud "habitual de alarmismo bloqueo" durante los últimos tres años y medio, y ha comparado la operación municipal con la compra de una vivienda mediante financiación bancaria. "Recaudamos impuestos de los ciudadanos precisamente para devolverles en forma de inversiones lo que ellos nos aportan", ha defendido, al tiempo que ha contrapuesto el ritmo inversor actual con el balance del anterior mandato socialista.