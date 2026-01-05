Ayala reclama "volver ser niños" en el recibimiento a los Reyes Magos en Burgos

Los Reyes Magos Saludan A Las Personas Mayores De La Residencia Santa Teresa De Jesús Jornet. - EUROPA PRESS

BURGOS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, han llegado a Burgos a primera hora de la mañana, donde han sido recibidos por la alcaldesa, Cristina Ayala, a las puertas de la residencia de ancianos Teresa de Jesús Jornet.

En este espacio han visitado a los más mayores de la ciudad, y en este marco Ayala ha recalcado la importancia de que quienes "son mayores vuelvan a ser niños". Tras la visita a la residencia de ancianos, sus majestades han acudido al Hospital Universitario, donde han entregado regalos a los niños que están allí hospitalizados "y no pueden acudir a la Cabalgata" de esta tarde.

Ayala ha valorado la importancia que tiene la visita de los Reyes Magos a la ciudad y la tradición de que su primera parada sea para estar con las personas mayores y con los niños. Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido sonrisas y caramelos a las decenas de mayores que les estaban esperando en la residencia del barrio de San Cristóbal, que les han recibido con aplausos y villancicos.

En este centro, la alcaldesa ha recordado que la Cabalgata comienza a las 18.00 horas y mantiene su recorrido habitual desde Gamonal hasta el centro de la ciudad. Durante el desfile seguirá operativo el Servicio Mágico Postal, pensado para aquellos niños que todavía no han tenido tiempo de entregar su carta. Este año, además, se ha realizado un esfuerzo especial para repartir "más y mejores caramelos" que nunca, con un mayor número de golosinas "blandas".

La regidora burgalesa ha recomendado a las familias que se abriguen ante las bajas temperaturas previstas. También los Reyes Magos se han dirigido a los niños y mayores y les han aconsejado acostarse pronto y limpiar los zapatos.

Melchor ha agradecido la acogida de la ciudad y el trabajo de todas las personas que colaboran para que esta jornada sea especial, ha recordado que en su zurrón figura una de las aspiraciones de la ciudad como es ser Capital Cultural Europea de la Cultura en 2031 y, por ello, ha recomendado a niños y niñas que se dediquen a hacer cultura, escribir, dibujar o aprender música, mientras que Baltasar, por último, ha pedido una vida llena para todos en la noche mágica de los Reyes.