Ayala ve un acierto adelantar la elección de candidatos municipales del PP porque "evita el desgaste por especulaciones"

Feijóo con los candidatos a las municipales de 2027. - PP

BURGOS 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha valorado este lunes su designación como candidata del Partido Popular para revalidar la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, un anuncio que afronta con "agradecimiento" y con el deseo personal de consolidar un "proyecto de ciudad a medio plazo".

Ayala ha hecho referencia al encuentro celebrado este pasado sábado con los candidatos del PP de las distintas capitales de provincia y ha reconocido que el adelantamiento de los plazos por parte de la Dirección del PP para designar a los aspirantes municipales es "un acierto, ya que evita el desgaste de meses de especulaciones sobre nombres y listas

"Esto hace que el debate no se desvíe hacia temas personales. En Burgos todo se ha desarrollado con absoluta normalidad", ha subrayado Ayala, quien ha recordado que la candidatura para los comicios de 2023 se dio a conocer en diciembre de 2022, por lo que este anuncio se ha adelantado casi seis meses respecto al anterior mandato.

Un gesto que interpreta como una muestra de confianza para dar continuidad al trabajo iniciado al frente del Consistorio.

Por otro, Cristina Ayala ha aseverado que en lo personal, está "encantada de tener la oportunidad de avanzar un proyectos que todavía están en marcha" y ha apuntado que asumir la Alcaldía de Burgos es el desempeño "más bonito" de su trayectoria política.

La alcaldesa y candidata a la reelección ha matizado que, si bien se cuenta con margen de tiempo, la composición de la candidatura no se revelará hasta el final del proceso, tal y como suele ser habitual.

Respecto al programa electoral, Ayala ha explicado que no parte de cero, sino que será fruto de la labor desarrollada a lo largo de toda la legislatura al tiempo que ha manifestado su confianza "en volver a recabar el respaldo de los burgaleses para dar continuidad al proyecto popular".