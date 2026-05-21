Ayudas de 150.000 y 65.000 euros para el Palacio de Congresos de CyL y la Fundación Díaz-Caneja

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este jueves, ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una aportación dineraria de 150.000 euros al Consorcio para la gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, como órgano gestor del mismo, destinada a financiar la gestión de la actividad del citado centro en 2026, así como de otros 65.000 para la Fundación Díaz-Caneja, con sede en Palencia.

El Consorcio para la gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca tiene como finalidad la gestión del Palacio de Congresos, Exposiciones, Convenciones y Salas de Conciertos de Castilla y León, ubicado en Salamanca, y está integrado por la Junta, a través de la Consejería con competencia en materia de turismo, por el Ayuntamiento y por la Diputación Provincial de Salamanca. Entre las obligaciones de los miembros consorciados está la de contribuir al cumplimiento del objeto consorcial, mediante las aportaciones que se establezcan por la Junta General.

Por ello, la Junta cumple con la obligación, como miembro del Consorcio, de colaborar en su funcionamiento y mantenimiento mediante aportaciones económicas que se destinan a la financiación global de las actividades del Consorcio. Cabe destacar que el turismo de reuniones y congresos se ha convertido en los últimos años en un elemento clave para afrontar la diversificación del modelo turístico castellano y leonés. Lo mismo ocurre con el turismo idiomático, ya que la creación de un producto turístico orientado al aprendizaje del español es uno de los grandes activos de Castilla y León.

Dado su carácter de institución autonómica, la actividad del Palacio de Congresos tendrá en cuenta las previsiones de los Planes Estratégicos de Turismo e instrumentos de planificación turística autonómica previstos en la Ley de Turismo de Castilla y León. Es importante la relevancia del Palacio de Congresos para el turismo de reuniones y congresos y, de forma más indirecta, también lo es para el turismo cultural e idiomático de la Comunidad, lo que repercute en el incremento de los ingresos del sector turístico en general.

La otra ayuda, por importe de 65.000 euros, tiene como fin respaldar el desarrollo de actividades y funcionamiento de la Fundación Díaz-Caneja, entidad que tiene entre sus fines la conservación y difusión de la obra del pintor del mismo nombre, así como la promoción cultural en general, con especial atención al arte español del siglo XX.

Es centro de referencia del arte contemporáneo español en relación con instituciones similares dentro de España. Para ello, la Fundación desarrolla una serie de actividades culturales como cursos, jornadas, conferencias, congresos, simposios, publicaciones, exposiciones, así como actividades de catalogación, investigación y desarrollo de sus fondos.