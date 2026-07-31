Las ayudas de 500 euros se circunscriben a familias empadronadas en municipios con incendios y que fueron evacuados

Museo Etnográfico de Casillas tras el paso del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, - Alberto Ortega - Europa Press

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado este viernes la programación de actuaciones destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los grandes incendios forestales del verano de 2026, entre las que se incluye una ayuda compensatoria directa de 500 euros destinada exclusivamente a las familias empadronadas en las localidades afectadas que hayan sido desalojadas de sus viviendas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León adoptó este acuerdo este jueves junto con otro conjunto de ayudas. Precisamente este ayuda de 500 euros ha sufrido modificaciones con respecto a la orden publicada en agosto del pasado año cuando se incluyó su concesión en tres supuestos sobre familias evacuadas: Ser unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas, ser propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas y, el último supuesto, ser unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Así, en esta ocasión, únicamente tendrán acceso a los 500 euros las familias empadronadas en las localidades afectadas que tuvieron que ser desalojadas como consecuencia del incendio.

Las medidas publicadas este viernes responden a la situación extraordinaria registrada durante el verano de 2026, en el que los incendios forestales han ocasionado graves daños ambientales, económicos y sociales, con especial virulencia en la provincia de Ávila, así como en las de León y Segovia.

Para la concesión de estas subvenciones, la Vicepresidencia Segunda, competente en materia de protección civil, ha determinado un primer listado de 46 municipios que, por el momento, han sido objeto de evacuación. Asimismo, la tramitación de todos los procedimientos para la recuperación de las zonas calcinadas se ha declarado de urgencia y las contrataciones derivadas se gestionarán por la vía de emergencia.

Junto a la asignación de 500 euros para las familias evacuadas y empadronadas en los municipios afectados, el plan de la Administración autonómica contempla una ampliación de las ayudas de emergencia para financiar el alojamiento temporal de quienes hayan perdido su recurso habitacional, así como subvenciones directas a los ayuntamientos para sufragar los gastos de acogida y manutención de desalojados, voluntarios y operativos de extinción.

El paquete de ayudas aprobado por la Junta abarca igualmente fondos para la reparación y reconstrucción de viviendas e infraestructuras municipales, ayudas directas y compensaciones para agricultores, ganaderos y apicultores, e incentivos financieros y subvenciones no reembolsables de 5.500 euros para autónomos y pymes de las zonas damnificadas.

Además, el plan contempla inversiones para la retirada de escombros, la reparación de la red de abastecimiento de agua, la restauración ambiental y la ejecución de obras de regeneración en los municipios afectados.