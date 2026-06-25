Ayudas de hasta 5.000 euros para castellanoleoneses que regresen a la Comunidad para emprender

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención de 400.000 euros a CEOE y al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para desarrollar durante 2026 el programa Volver a Castilla y León, una iniciativa impulsada por la Consejería de la Presidencia para favorecer el retorno a la Comunidad de ciudadanos oriundos o procedentes de la autonomía que residen en otras comunidades o en el extranjero con cuantías individuales de hasta 5.000 euros.

La subvención autorizada se distribuirá a partes iguales entre ambas entidades colaboradoras, que recibirán 200.000 euros cada una para desarrollar las actuaciones de captación, difusión, información, asesoramiento y acompañamiento vinculadas al programa.

Entre otras funciones, CEOE Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio se encargarán de identificar potenciales beneficiarios, promover la participación de empresas interesadas, y poner a disposición de los retornados sus servicios de apoyo al emprendimiento, informa la Junta a través de un comunicado.

A través de esta iniciativa, la Junta mantendrá las ayudas individuales de 5.000 euros destinadas a los ciudadanos que regresen a Castilla y León para crear una empresa o iniciar una actividad económica como autónomos. Del mismo modo, las empresas de la Comunidad podrán recibir una ayuda de la misma cuantía cuando contraten a ciudadanos castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad y contribuyan así a facilitar su retorno.

Estas ayudas son compatibles con otras líneas de apoyo impulsadas por la Junta dirigidas a favorecer el regreso de los castellanos y leoneses residentes en el exterior como el Pasaporte de Vuelta, reforzando así las oportunidades de integración social y laboral de quienes deciden volver a la Comunidad.