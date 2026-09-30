Las ayudas a los jóvenes para la obtención del carnet B se podrán pedir desde mañana y hasta el 15 de enero

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VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha convocado las subvenciones para facilitar la obtención del permiso de conducción de la clase B a jóvenes de Castilla y León con ayudas de hasta 900 euros en función de la renta de la unidad de convivencia. El plazo para presentar las solicitudes comenzará mañana, jueves 1 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027.

Podrán beneficiarse de las ayudas las personas que tengan al menos 18 años y cumplan 30 años durante 2026 y que residan y estén empadronadas en un municipio de Castilla y León con una antigüedad de "al menos" cinco años en el momento de obtener el permiso.

Además, las personas que resulten beneficiarias de estas subvenciones deberán mantener su empadronamiento en cualquier municipio del territorio de la Comunidad durante al menos tres años de forma ininterrumpida después de la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención.

Asismimo, deberán haber obtenido el carnet de conducir entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 y haber realizado toda la formación en una o varias autoescuelas homologadas con sección abierta en la Comunidad.

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con una renta inferior a 1,5 veces el IPREM; de hasta 750 euros para las que tengan una renta igual o superior a 1,5 veces e inferior a 2,5 veces el IPREM; de hasta 600 euros para las situadas entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM, y de hasta 450 euros para las que superen 3,5 veces el IPREM y la ayuda no podrá superar el coste total de la actuación subvencionada.

La convocatoria publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) cuenta con una dotación presupuestaria de 4 millones de euros que podrá incorporar una cuantía adicional de hasta el cien por cien para atender un mayor número de solicitudes.

La Consejería de Movilidad ha explicado que la convocatoria tiene como finalidad fomentar la movilidad de los jóvenes y contribuir a mejorar su empleabilidad y acceso a oportunidades laborales, así como facilitar el acceso a la educación, el ocio y la sanidad y reducir el aislamiento y favorecer la fijación de población en Castilla y León.