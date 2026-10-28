El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para la ruta sobre riesgos geológicos de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación ambiental Segovia Educa en Verde, adscrito a la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia, y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han abierto el plazo de inscripción para la vigésima edición de la actividad 'A todo riesgo. Convivir con los desastres geológicos cotidianos', enmarcada en la Semana de la Ciencia de Castilla y León 2026. La cita conmemorará veinte años de divulgación científica con una ruta guiada a pie el sábado 14 de noviembre.

La iniciativa ofrece un total de 75 plazas, de las cuales 50 están destinadas al público adulto y 25 a grupos familiares. Las personas interesadas han de formalizar su reserva hasta las 14.00 horas del 10 de noviembre, o hasta que se agote el cupo disponible, mediante el envío de un correo electrónico a atodoriesgo@segoviaeducaenverde.com en el que deben aportar su nombre, apellidos y un número telefónico de contacto.

A lo largo del trayecto, especialistas y guías intérpretes detallarán el origen, la anticipación y los métodos de prevención frente a fenómenos naturales como deslizamientos, desprendimientos, inundaciones o hundimientos del terreno que han afectado o continúan afectando a la capital. De este modo, la propuesta integra la interpretación del paisaje y el patrimonio segoviano con la divulgación sobre medidas de autoprotección ciudadana.

El punto de encuentro se ha fijado a las 09.45 horas en la plaza del Azoguejo, desde donde comenzará un recorrido compuesto por doce paradas temáticas. El itinerario discurrirá por la muralla, la Cuesta de Santa Lucía, el río Eresma, la Huerta Grande, la Real Casa de Moneda, la Puerta de Santiago, el puente y barrio de San Marcos y la iglesia de la Veracruz, para avanzar hacia Peñas Grajeras y finalizar analizando las avenidas históricas en la Fuencisla y la modificación del meandro de San Lázaro.

El público familiar terminará la visita a las 13.00 horas en la Real Casa de Moneda, mientras que el general llegará a las 14.30 horas al santuario de la Fuencisla.

La actividad cuenta con el respaldo de la Asociación Geología de Segovia, la Concejalía de Turismo a través de Turismo de Segovia, la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y los institutos Vega del Pirón de Carbonero el Mayor (Segovia) y Hoces del Duratón de Cantalejo (Segovia), además de plataformas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Asimismo, el encuentro sirve de plataforma de difusión para cuatro proyectos de investigación hidrológica y patrimonial: RESCUhE, Tarquín, ECO-CARE y CLASTO.