Ayuntamiento de Aldeamayor (Valladolid) rebaja, por segundo año, un 5% el impuesto de circulación

ALDEAMAYOR (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín ha aprobado una segunda rebaja consecutiva del impuesto de circulación en la localidad del cinco por ciento, lo que beneficiará a 6.600 vecinos.

Esta rebaja del cinco por ciento se une a una anterior rebaja de otro cinco por ciento del impuesto de circulación, y la bonificación hasta un 50 por ciento de la cuota en el caso de vehículos ecológicamente eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente que entró en vigor este año 2026.

Estas rebajas suponen que Aldeamayor de San Martín en unos de los municipios de Valladolid con los tramos del impuesto de circulación más bajo de la provincia.

Con esta nueva bajada del impuesto de circulación, que se suma a el IBI urbano más bajo de la Comunidad confirma el "compromiso" del Consistorio con los habitantes de su municipio para "fomentar el crecimiento sostenible, el empadronamiento y aliviar la presión fiscal", como ha aseverado su alcalde, Roberto Martínez.

Además, el objetivo del equipo de Gobierno continúa trabajando para poder repetir esta medida en el 2027, con el fin de llegar a una rebaja acumulada de un 15 por ciento en tres años.

La medida aprobada por el Pleno afectará a más de 6.600 vecinos, "aunque es una medida transversal que tendrá impacto en todos los segmentos de la población, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial", ha explicado Martínez, quien ha precisado que se "consolida a la localidad pinariega como un polo de atracción en la Comunidad".