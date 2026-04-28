El Ayuntamiento aprueba la licencia para las obras que hará el Real Valladolid en el interior del estadio

Archivo - El copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares (izda), y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firman el protocolo para las obras de mejora del estadio José Zorrilla y las instalaciones exteriores del club. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy la concesión de la licencia de obras (proyecto básico) para la adecuación parcial del Estadio José Zorrilla, una actuación estratégica que permitirá avanzar en la modernización de esta infraestructura clave para la ciudad.

El alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha detallado el acuerdo autorizado en el órgano de Gobierno del que ya hablaron tanto él como el copresidente del club blanquivioleta Gabriel Solares hace poco más de un mes cuando presentaron el protocolo de actuación entre ambas entidades, que incluye también la obra de cerramiento del estadio en el fondo sur que correrá a cargo del Ayuntamiento y se abordará más adelante.

El proyecto aprobado este martes combina actuaciones de ampliación y reforma del edificio existente. Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar la instalación a las exigencias actuales del fútbol profesional y de los grandes eventos deportivos, mejorando tanto su funcionalidad como la experiencia de los usuarios.

Entre las principales actuaciones previstas, según traslada el Ayuntamiento, destaca la construcción de dos nuevos núcleos de comunicación vertical, adosados a las fachadas norte y oeste, que incorporarán ascensores en un edificio que actualmente carece de ellos en varias zonas.

Esta intervención "permitirá mejorar de manera significativa la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, y optimizar los flujos de entrada, circulación y evacuación de los espectadores".

Los objetivos de la reforma son el cumplimiento de las normas de calidad para estadios de fútbol de la UEFA en su categoría IV, la más elevada en esta normativa oficial.

También se prevén la mejora de las circulaciones interiores con hincapié en la separación de usuarios y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida (PMR); el cumplimiento de las dotaciones de aseos, concesiones, localidades para PMR, área de 'concourse', ancho de escaleras y pasillos, entre otros; y la redistribución y creación de nuevas zonas VIP con las ratios de área de lounges recomendados o la reorganización de las zonas técnicas de jugadores, staff, árbitros, utilleros, almacenamiento, seguridad, médicos, entre otros.

El club vallisoletano se plantea el aprovechamiento de los espacios que dan servicio a las gradas norte y oeste del estadio.

Se considera que "uno de los grandes inconvenientes para el correcto funcionamiento del estadio para el uso actual es la accesibilidad", por lo que el proyecto pretende "subsanar este problema" y dotar de "una estrategia que favorezca tanto el acceso a la grada como la evacuación del aforo mejorando los tiempos de evacuación y ampliando las alternativas de salidas de planta generando una mayor seguridad de utilización".

Se propone la ejecución de un nuevo núcleo de comunicación central tanto en norte como en oeste que implemente de medios de elevación mecánicos inexistentes en el norte e insuficiente en el oeste en estado actual que ayuden a descongestionar la entrada previa a eventos de la grada y a dotar de confort al espectador de dichas gradas.

Todas estas modificaciones implican una adaptación de las fachadas sobre las que se actúa.

El Estadio José Zorrilla, inaugurado con motivo del Mundial de 1982 y de titularidad municipal, presenta en la actualidad, como señala el Ayuntamiento de la ciudad, "limitaciones derivadas de la evolución de las exigencias funcionales y normativas de los estadios".

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Valladolid considera que "impulsa su actualización para garantizar su competitividad, seguridad y confort, consolidándolo como un equipamiento deportivo de referencia".

El Consistorio destaca que este proyecto "no solo mejorará las condiciones de uso de la instalación, sino que también contribuirá al posicionamiento de Valladolid como sede de eventos deportivos de primer nivel, reforzando su proyección y dinamización económica".