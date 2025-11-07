Ayuntamiento y Asociación contra el Bullying repartiran cuatro decálogos contro el acos en los centros de Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez (i), y la presidenta de Ascbyc, Carmen Guillén. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc) han elaborado un decálogo de buenas prácticas con cuatro versiones en función de las personas destinatarias: escolares de Primaria, alumnado de Secundaria, profesorado y padres en el marco de una nueva campaña de sensibilización sobre el acoso escolar.

La campaña, que se ha presentado en el Consistorio salmantino, tiene el lema 'Voces valientes: pantallas y entornos seguros' y el decálogo elaborado se distribuirá entre los centros escolares de la capital y las asociaciones que lo soliciten a través del correo electrónico ascbyc@gmail.com; también en las actividades y jornadas que lleva a cabo Ascbyc en toda la provincia.

Este decálogo da continuidad al 'Semáforo contra la violencia' creado a principios de este año, que pretende ayudar a identificar cualquier manifestación de conducta o actitud violenta de acoso o ciberacoso, en cualquiera de sus formas, que pueda producirse en las relaciones entre iguales tanto en las aulas como fuera de ellas.

La campaña 'Voces valientes: pantallas y entornos seguros' también incluye la difusión de vídeos a través de medios de comunicación y redes sociales, tanto de perfiles institucionales como de cualquier particular que quiera compartir los mensajes de concienciación que se incluyen en estos vídeos con la etiqueta #VocesValientes.

Por otro lado, en el marco de esta campaña, el próximo 27 de noviembre el edificio FES del campus universitario Miguel de Unamuno acogerá la jornada 'Ciberseguridad y acoso escolar para niños y niñas', en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Asistirán en torno a 400 escolares y está apoyada por colaboradores de México, que se desplazan a Salamanca para intercambiar experiencias.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado la colaboración municipal para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención, sensibilización y detección de situaciones de acoso escolar en todas sus variantes, fruto de la Comisión Municipal de Prevención de Acoso Escolar, creada en 2017 para coordinar y potenciar las actuaciones del Ayuntamiento relacionadas con la prevención de este grave problema social.

Además, se ha referido al estudio de la Universidad Complutense de Madrid que el jueves dio a conocer que el 38 por ciento de las víctimas de bullying y el 55 por ciento de las de ciberbullying todavía guardaban silencio. "A estas cifras tenemos que sumar el 15 por ciento de compañeros que no actúan", ha añadido la edil.

Por su parte, la presidenta de Ascbyc, Carmen Guillén, ha destacado cómo los cuatro decálogos comparten "mensajes claves" y es una campaña "valiente que debe romper el silencio".