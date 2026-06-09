El Ayuntamiento autoriza un nuevo intento de contratación para un nuevo motor de biogás de la EDAR, por 2,1 millones

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha autorizado a Aquavall un nuevo expediente de contratación de las obras para la instalación de un nuevo motor de biogás y trabajos auxiliares en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid, que se saca de nuevo a licitación debido a la renuncia de la empresa que resultó adjudicataria en el proceso iniciado a comienzos de este año.

La inversión prevista actualmente asciende a 2.142.934 euros, lo que incrementa en unos 60.000 euros el presupuesto anterior --2.084.239 euros, impuestos incluidos--.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, con esta actuación se permitirá a la empresa pública aprovechar el biogás generado en el propio proceso de depuración para producir energía, con el fin de reducir, así, la dependencia energética de las instalaciones y mejorando su sostenibilidad.

Por su cuantía, superior al límite de gasto autónomo fijado en los estatutos de la entidad, la contratación de esta obra ha requerido la autorización expresa de la Junta de Gobierno Local, que ha dado hoy su visto bueno para iniciar el procedimiento de licitación mediante concurso abierto.

La EDAR de Valladolid, situada en el Camino Viejo de Simancas, trata las aguas residuales de la ciudad y genera como subproducto del proceso biológico una cantidad significativa de biogás.

La instalación de un nuevo motor permitirá aprovechar ese recurso "de forma más eficiente para producir energía eléctrica y térmica en las propias instalaciones, reduciendo los costes operativos y la huella energética de uno de los servicios esenciales de la ciudad".

Esta inversión, subrayan las mismas fuentes, "refuerza el compromiso de Aquavall con la gestión sostenible del agua y sitúa a la depuradora de Valladolid en la senda de la autosuficiencia energética, un objetivo cada vez más relevante en el contexto actual de transición ecológica".