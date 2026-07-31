El Ayuntamiento de Ávila abre boca para el eclipse del 12 de agosto con una observación solar y una charla - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA) abren boca para el eclipse solar del 12 de agosto con una doble actividad que se realizará el próximo lunes 3 de agosto.

Para esta jornada y con el objetivo de anticipar la experiencia que se podrá vivir el próximo 12 de agosto, el Consistorio y el GOAA han organizado una jornada vespertina en la que se acercará a los participantes el fenómeno del eclipse solar.

Así, el próximo lunes 3 de agosto, a las 18 horas, en el mirador estelar recientemente habilitado en la capital abulense (C/ Francisco Méndez Álvaro, s/n), se realizará por parte del GOAA una observación solar, de 18.00 a 19.30 horas.

Seguidamente, a las 20.30 horas, en el Episcopio, habrá una charla que, con el título 'El eclipse del 12 de agosto en Ávila', acercará a los participantes el fenómeno que se podrá contemplar ese día y que será visible desde la capital abulense.

La participación en estas actividades está abierta el público de forma gratuita, ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.