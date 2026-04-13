Ayuntamiento de Ávila abre el plazo para participar en las Jornadas Medievales, que contará con 300 puestos

Cartel de las Jorandas Medievales de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto el plazo para participar en una nueva edición de las Jornadas Medievales, que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre, tanto con puestos o paradas como en los concursos que se van a convocar.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Consistorio, Carlos López, han presentado hoy las bases de participación tanto de los concursos, que estarán dotados con cerca de 5.000 euros en premios, como las que regirán la participación con paradas o puestos de ciudadanos, colectivos y asociaciones abulenses.

En su edición número 29, las Jornadas Medievales de Ávila, mantendrán los espacios a los que se amplió en la última edición el recinto medieval y contará con más de 300 puestos. De ellos, 50 se reservarán para ciudadanos, asociaciones y colectivos empadronados o con sede en la ciudad de Ávila y, de este medio centenar, además, siete se reservarán para menores de 16 años.

Para todos ellos, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril.

En la selección de los puestos, tendrán prioridad los artesanos dados de alta en el registro de artesanos de la Junta de Castilla y León y los colectivos pertenecientes a organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, se realizará un sorteo entre los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos y que no se encuentren en los dos casos anteriores.

En lo que respecta a los establecimientos comerciales, se permitirá la participación, previa solicitud, de todos aquellos incluidos en los espacios que abarca el recinto del Mercado Medieval y se ubiquen delante de las fachadas de los establecimientos.

Igualmente, se abre el plazo de solicitud, también hasta el 31 de julio, para los establecimientos de hostelería que quieran instalar barras en el mercado.

A estas tres formas de participación con puestos se suma una cuarta, sin puesto, pero sí con espacio reservado, como serán las actuaciones musicales. En el recinto del mercado medieval, se reservará una decena de espacios fijos para formaciones musicales abulenses, que también deberán presentar las solicitudes correspondientes hasta el 31 de julio.