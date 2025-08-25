Ayuntamiento de Ávila abre el plazo para solicitar plaza en el programa de desarrollo cognitivo para mayores

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto el plazo para solicitar plaza en el programa de desarrollo cognitivo para mayores, enmarcado en el III Plan Municipal de Mayores, una iniciativa que incluye aulas de estimulación mental y memoria, así como de comunicación y lenguaje, orientadas a entrenar y fortalecer funciones cognitivas.

El programa cuenta sesiones semanales de una hora y grupos de 20 a 25 personas, se ofertan 20 aulas de memoria y cuatro de comunicación, lo que supone más de 500 plazas.

Dirigido a mayores de 60 años empadronados en la capital, el curso ha quedado fijado entre el 16 de octubre y junio de 2026. Las solicitudes se pueden presentar del 1 al 21 de septiembre, y el 30 se celebrará un sorteo para la adjudicación de plazas. La lista definitiva se prevé que se publique desde el 6 de octubre en los CEAS municipales y en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos.