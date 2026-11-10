El Ayuntamiento de Ávila activa sus protocolos de intervención con Bomberos y Protección Civil ante el tren de borrascas

El Ayuntamiento de Ávila activa sus protocolos de intervención con Bomberos y Protección Civil de forma preventiva ante el tren de borrascas que afecta a la provincia - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha activado los protocolos de intervención tanto del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) como de Protección Civil, ante las necesidades que puedan surgir en los municipios y en la ciudad como consecuencia de los efectos del tren de borrascas --Bruna y Charles-- que afecta a la provincia.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Movilidad del Consistorio, José Ramón Budiño, ha supervisado los vehículos y medios con los que cuentan ambos servicios de cara a ponerlos a disposición del centro coordinador para las posibles intervenciones que sean necesarias en los municipios que se vean afectados.

De la misma forma, el regidor de la capital abulense participa en las reuniones del Cecopi que se realizan desde la jornada de ayer, ante las alertas emitidas por la Agencia de Protección Civil para la jornada de hoy, especialmente en el sur de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso rojo para este martes en esta zona de la provincia, por previsión de acumulación de 120 litros por metro cuadrado de precipitaciones en doce horas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que se encuentra declarada por la Junta la alerta meteorológica por fuertes lluvias y el nivel 2 del Plan Inuncyl y recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones y consejos de servicios de emergencia a través de los canales oficiales.