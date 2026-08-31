Ayuntamiento de Ávila se adhiere a la convocatoria de la FEMP en apoyo al pueblo ceutí

ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila se ha adherido a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para realizar una concentración, el miércoles 2 de septiembre, en apoyo al pueblo ceutí.

"Siguiendo la convocatoria, la concentración se realizará a raíz de la situación que atraviesa esta ciudad autónoma tras los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio", señala el Consistorio a través de un comunicado.

Por ello, la concentración se convoca en la plaza del Mercado Chico el 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, a las 20 horas.