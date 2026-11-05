Ayuntamiento de Ávila adjudica la atención al visitante en el Centro San Segundo por 69.418 euros

ÁVILA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado este jueves el contrato de servicios auxiliares de atención al visitante del Centro San Segundo - Tenerías por 69.418,79 euros, IVA incluido y un periodo de dos años.

Estos servicios se enmarcan en la reapertura de estas instalaciones que se va a realizar tras las actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Una muralla verde' e incluyen el programa denominado 'ReDescubre el Centro San Segundo - Tenerías', con actividades didácticas anuales tanto para público infantil como adulto.

Asimismo, se ha propuesto la adjudicación de los lotes 1 y 2 del contrato de obras de remodelación de fuentes ornamentales, correspondientes a las fuentes de San Antonio y de Las Hervencias, financiadas por el Fondo de Cooperación Local de la Junta.

En ambos casos, la entidad que se propone para adjudicación es Ingeniería Románica, en los precios de 37.086,50 euro y 44.346,50 euro, respectivamente.

Con un periodo estimado de ejecución de cuatro meses, las actuaciones se incluyen en los trabajos de remodelación que, con un presupuesto global de 700.000 euros, se van a realizar en diversas fuentes de la ciudad.

Igualmente, se ha autorizado la colaboración del Ayuntamiento en un programa de anillamiento de autillos europeos (Otus scops) en parques y jardines urbanos y periurbanos de la ciudad de Ávila para el año 2027.

Esta actuación se realizará a través del grupo local SEO BirdLife Ávila y la asociación SVECICA, que, junto con la Universidad de Granada, están realizando en la actualidad el censo de autillos urbanos en la ciudad de Ávila.

La finalidad de este proyecto iniciado en el 2025 y que continúa durante el año 2026 es el estudio, control y seguimiento de la evolución del autillo europeo, lo que implica la captura, manejo y anillamiento científico de la especie en distintas zonas verdes de la ciudad de Ávila, ya que esta ave utiliza las zonas urbanas para alimentarse y reproducirse.

En base a los resultados obtenidos en los años 2025 y 2026, además, se plantea la instalación de entre 10 y 20 cajas nido en diferentes lugares seleccionados con criterio científico, para fomentar su ocupación y poder realizar un estudio exhaustivo durante el periodo de cría del autillo europeo.