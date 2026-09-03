El Ayuntamiento de Ávila aprueba inversiones por tres millones en colegios y la ampliación de la pista de atletismo

Portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado, en su primera reunión del nuevo curso político, inversiones por más de tres millones de euros que se destinarán a actuaciones en colegios de la ciudad y a la ampliación de parte de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

En conjunto, las actuaciones aprobadas hoy en colegios supondrán inversiones por 2,6 millones de euros, de los que 2,2 corresponderán a las obras de rehabilitación de los patios de los centros de Educación Infantil y Primaria del municipio de Ávila que se han incluido en el Plan EDIL, con cargo al Feder 2021-2027.

En concreto, se ha informado del decreto de adjudicación de los trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los patios de los colegios Cervantes, Arturo Duperier, Claudio Sánchez Albornoz, Reina Fabiola, Santa Teresa, Santa Ana, San Pedro Bautista y Juan de Yepes, así como en el del CRA Los Fresnos.

En ellos, se van a crear caminos accesibles y se van a realizar actuaciones para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, además de fomentar el deporte y el medio natural, con la plantación de árboles frutales, habilitación de pistas específicas de determinados deportes o la identificación con un color para cada uno de ellos.

Cada uno de estos centros corresponde a un lote del contrato y las entidades adjudicatarias de los trabajos que se van a realizar han sido SAJA Construcción y Desarrollo de Servicios y Audeca S.L.U., según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, en la Junta de Gobierno se ha informado del decreto de contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del CEIP San Pedro Bautista 'La Feria', en el marco también del Plan EDIL, con cargo al Feder 2021-2027, con un presupuesto base de licitación de 91.598 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de duración de los trabajos de cinco meses.

También, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención para el desarrollo del proyecto denominado 'Ávila 2030: red de refugios climáticos escolares', dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales que convoca el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El proyecto está incluido expresamente en la Agenda 2030 Ávila Sostenible y plantea la creación de una red con seis espacios educativos adaptados al cambio climático. Estos colegios serían El Pradillo, Comuneros de Castilla, Santo Tomás, San Esteban y San Nicolás, así como la Escuela de Educación Infantil La Encarnación, en los que se prevé instalar 12 módulos desmontables que aportarán 360 metros cuadrados de superficie protegida, con drenaje y sistemas independientes de nebulización.

La actuación, que incluye la participación de 15 entidades, se completará con mobiliario accesible, vegetación adaptada, monitorización ambiental y acondicionamiento de los alberos, todo ello para reducir la exposición al calor, radiación y lluvia, y mejorar la convivencia y el aprendizaje al aire libre.

La intervención contaría con un plazo estimado de ejecución de 12 meses y el presupuesto ascendería a 250.000 euros, cuantía que se solicita de forma íntegra con cargo a esta convocatoria de subvenciones.

AMPLIACIÓN PISTAS ATLETISMO

Por otro lado, se ha autorizado la incoación del expediente de contratación de obras de retoping y ampliación de parte de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de la zona sur de Ávila, con un presupuesto base de 401.112,04 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de tres meses.

Las actuaciones que se van a realizar incluyen levantado y fresado del pavimento existente, colocación de bordillo de hormigón para delimitar el nuevo pavimento, asfaltado de la zona que se va a ampliar, instalación de pavimento sintético deportivo para atletismo y también colocación de equipamiento deportivo.

La intervención supondrá que la pista resultante cumpla con las prescripciones técnicas exigidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y World Athletics (WA) para instalaciones destinadas a la celebración de competiciones oficiales.

La actuación, en este sentido, incluye la adecuación de las seis calles existentes y la ampliación de la pista de atletismo en su recta principal a ocho calles. También se va a adecuar el espacio circundante a la pista y se van a mejorar humedades, entre otros trabajos.

OTROS ASUNTOS

También esta mañana se ha informado del decreto de adjudicación del servicio educativo en el Centro de Educación Infantil Piedra Machucana, con servicios de desayuno y comida, a la entidad Enequip Servicios Integrales, en el precio de 539.500 euros, IVA incluido.

Igualmente, se ha dado cuenta del decreto de adjudicación del servicio de realización de diversos talleres y actividades de ejercicio físico y salud del programa de animación sociocomunitaria del Ayuntamiento de Ávila, a la entidad Woody Events, en el precio de 79.170,66 euros, IVA incluido, por un año con posibilidad de otro de prórroga.

Por otra parte, se ha dado cuenta de los decretos de aprobación de solicitud de dos subvenciones en el marco de la convocatoria destinada a financiar el programa público mixto de empleo y formación de Castilla y León para el ejercicio 2026/2027.

Ambos itinerarios de formación para los que se pide subvención supondrán una inversión de 884.489,13 euros. El primero de ellos lleva el título 'Ávila Hostelería y Restauración III' y tendría una duración de 12 meses, dirigido a un grupo de diez alumnos para capacitarlos en la ocupación de cocinero. Esta actuación contaría con un presupuesto de 391.246,88 euros, de los que se solicita subvención para cubrir el 74 por ciento del proyecto.

La segunda acción formativa lleva por título 'Ávila Impulsando Barrios I', dirigida a un grupo de 12 alumnos y con una duración de 12 meses para capacitar a los participantes en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, acabados rígidos y urbanización, y albañilería de fábricas y cubiertas. Esta actuación contará con un presupuesto de 493.242,25 euros, de los que la subvención que se solicita corresponde al 71 por ciento.

También se ha informado este jueves del decreto de adjudicación del servicio para la realización del festival Fun Fun Fest, el 19 de diciembre, en la plaza del Mercado Chico, a la entidad Jotogarsa, en el precio de 31.795,17 euros, IVA incluido. El festival, según la propuesta adjudicada, incluirá las actuaciones de Amistades Peligrosas y DJ Marta.

Asimismo, se han formalizado cartas de apoyo para la implantación de nuevas titulaciones de grados y postgrados en la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

SUMINISTROS Y SERVICIOS

También, se ha dado cuenta, entre otros decretos, del correspondiente a la incoación del expediente de contratación de suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo del Ayuntamiento de Ávila. El contrato sale a licitación con un presupuesto base de 891.352,93 euros, IVA incluido, por una anualidad y posibilidad de una prórroga de un año.

Se ha informado, asimismo, de la adjudicación del suministro de gasóleo para calefacción con destino a distintas instalaciones y edificios municipales del Ayuntamiento de Ávila a la entidad Discomtes Energía en el descuento en el margen de explotación y comercialización propuesto. Este contrato salió a licitación con un precio base de 173.030 euros, IVA incluido, y corresponde al suministro de 15 espacios municipales que cuentan con esta fuente de alimentación.