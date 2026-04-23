El Ayuntamiento de Ávila aprueba la oferta de empleo público de 2026, con una treintena de plazas

ÁVILA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oferta de Empleo Público de 2026 del Ayuntamiento de Ávila contará con una treintena de plazas, principalmente técnicas y de Administración.

En la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este miércoles, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2026, con las limitaciones derivadas de la tasa de reposición impuesta por la normativa de aplicación, tal como ha señalado la teniente de alcalde de Recursos Humanos y Hacienda del Ayuntamiento de Ávila, Ángela García.

Así, la OEP del presente ejercicio contempla, entre las plazas de nuevo ingreso, seis administrativos de Administración General (incluida una en el turno de discapacidad), dos aparejadores y un arquitecto o un mecánico conductor, entre otras.

Además, de promoción interna, se convocarán nueve plazas de oficiales de servicios municipales -Jardines, Alumbrado, Policía Local, Obras, Ciudad Deportiva y Almacén-, seis de administrativo de Administración General y un coordinador de bibliotecas, así como una plaza de sargento y otra de cabo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).