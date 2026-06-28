El Ayuntamiento de Ávila celebra el Día del Orgullo con un manifiesto y una campaña de sensibilización - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este domingo, 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBI+ con una campaña de sensibilización, la instalación de un 'photocall' y la lectura de un manifiesto institucional en la plaza del Mercado Chico, bajo el lema 'Orgullo de ser. Orgullo de respetar'.

La programación se ha desarrollado en torno a esta jornada del 28 de junio y ha incluido la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha sido leída en el acto celebrado en el centro de la capital abulense.

Durante la mañana se ha instalado un 'photocall' con la bandera arcoíris, en el que los asistentes han podido hacerse fotografías, además del reparto de pulseras con los colores del colectivo LGTBI+, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, las personas participantes en la lectura del manifiesto han portado carteles con distintos lemas de la campaña, como 'Orgullo de respetar', 'Orgullo de convivir en diversidad' u 'Orgullo de la inclusión'.

El Ayuntamiento ha señalado que esta iniciativa se difundirá desde hoy también a través de pantallas y tótems digitales de la ciudad, con mensajes orientados a "la sensibilización y al fomento del respeto, la igualdad y la convivencia".

También desde el Consistorio se impulsará la iniciativa 'LGTBI Friendly' entre el comercio y la hostelería locales, de modo que llegue al conjunto de la ciudadanía para favorecer "una participación amplia y diversa".

En la declaración institucional, el Ayuntamiento ha mostrado su compromiso con la promoción de los derechos de las personas LGTBI+ y con la creación de "espacios seguros", y ha subrayado la importancia de la "igualdad real y efectiva y la convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad".

Además, ha defendido el papel de las entidades locales en la promoción de entornos inclusivos y ha abogado por el desarrollo de campañas de sensibilización, la formación del personal municipal y la creación de protocolos de atención a víctimas de discriminación o agresiones motivadas por la intolerancia.