El Ayuntamiento de Ávila crea una ruta fotográfica con tótems situados en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, visita la nueva ruta fotográfica de tótems - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha una ruta fotográfica por la ciudad con la instalación de media docena de tótems, distribuidos en puntos turísticos como el mirador de Los Cuatro Postes, la explanada del Lienzo Norte, el paseo y el jardín del Rastro, la plaza de La Santa y el arco del Mariscal, con una inversión total de 17.870,25 euros.

En los tótems, tal como ha señalado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, se invita al visitante a realizarse una foto, capturar el código QR disponible en cada uno de ellos y descubrir la Ruta Fotográfica de Ávila, a través del contenido de un portal web que ofrece información sobre el punto en el que se encuentra el visitante, disponible en castellano, inglés y francés.

De la misma forma, se invita a subir la foto a redes sociales, con una referencia a la cuenta de Turismo del Ayuntamiento de Ávila en instagram, @avilaturismo.oficial. Asimismo, se ha creado una web dedicada a la ruta fotográfica: https://turs.photo/qr/avila/?turs=AVL01#section-home-bg-img.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Una muralla verde' cuenta con un presupuesto global de 2,7 millones de euros, procedentes de los fondos europeos NextGeneration, canalizados por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

El proyecto tiene cuatro ejes principales de actuación, centrados en una transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, transición digital, y potenciación de la competitividad del producto turístico y natural que se va a ofrecer. A su vez, estos cuatro ejes contemplan una decena actuaciones que, de la misma forma, se despliegan en diversas inversiones.

El espacio central en torno al que giran las principales actuaciones de este proyecto corresponde a las riberas de los ríos Chico y Adaja, que centran la primera actuación, con hasta ocho iniciativas en este sentido; entre ellas, un plan de recogida de basura dispersa, instalación de elementos de interpretación y mobiliario urbano, un plan de reforestación, un circuito de running o zonas de avistamiento de aves y de astroturismo.

La adecuación y transformación del Centro de San Segundo abarca otra de las actuaciones y también se contempla la implantación de herramientas tecnológicas que permitan conocer mejor las preferencias de los visitantes, así como facilitar información y la planificación de su estancia, además de recursos digitales o la ruta de tótems que posibilitará ampliar la zona de disfrute turístico de Ávila.