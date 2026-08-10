Ayuntamiento de Ávila da a conocer en una decena de rutas medioambientales los ecosistemas de la ciudad

Sánchez Cabrera, durante la visita a una de las rutas. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha completado el diseño y señalización de una decena de rutas medioambientales autoguiadas que tienen como objetivo dar a conocer los diferentes ecosistemas existentes en el término municipal e impulsar su cuidado.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con la concejala de Medio Ambiente del Consistorio, Cristina García, y Felipe Nebreda, responsable de la señalización de los diferentes itinerarios, ha dado hoy a conocer las dos rutas que completan los diferentes itinerarios; en concreto, la dedicada a los parques y jardines de la ciudad (ruta número 9) y la que propone un recorrido circular por el barrio anexionado de Aldea del Rey Niño (ruta número 10).

En el parque de San Antonio, en la entrada por la calle La Sierpe y junto al Parque Municipal de Educación Vial, se ha ubicado un cartel identificativo de la ruta de parques y jardines por la ciudad, similar a los que se han ido instalando en cada una de las rutas diseñadas; cada una de ellas, identificada con un color, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Tanto en el propio panel como a través de un código QR que se ha instalado en cada uno de ellos, se invita a conocer la fauna y a disfrutar de un recorrido de dificultad media - baja de entre una hora y media y dos horas de duración, que permitirá a los usuarios adentrarse en diferentes espacios del término.

La iniciativa, que se enmarca en las rutas que, con el título 'Conocer para cuidar', impulsa el Ayuntamiento de Ávila desde el año 2019, se ha desarrollado en colaboración con la Junta de Castilla y León y se basa sobre la obra titulada Biodiversidad en el Término Municipal de Ávila, publicada en el año 2019 por el Consistorio abulense.

La ruta urbana número 9, dedicada a los parques y jardines de la ciudad, invita a recorrer algunos de los espacios verdes más emblemáticos del casco urbano de Ávila. De 3.750 metros de longitud y dificultad baja, propone un itinerario con una duración estimada de hora y media.

Por su parte, la ruta número 10, busca acercar el entorno de esta pedanía a través de un recorrido circular que parte desde el núcleo urbano y permite transitar por los parajes más representativos de las inmediaciones de Aldea del Rey Niño, donde se pueden observar, además, algunos de sus principales pobladores en cuanto a flora y fauna se refiere. De 7 kilómetros de distancia y dificultad baja, esta propuesta tiene una duración estimada de dos horas.

Estas dos rutas vienen a completar las ocho que ya se han puesto en marcha en el término municipal abulense, que invitan a conocer los espacios de El Soto, Campo Azálvaro, Ribera del Adaja y Fuentes Claras, Dehesa del Gansino, Alamedilla del Berrocal, Camino del Molino - De Brieva a Vicolozano, De Aldeagordillo a Sonsoles y Subida al Pico Valdihuelo (Urraca Miguel).