Ayuntamiento de Ávila da luz verde a la rehabilitación de la Escuela de Música, con una inversión de 510.702 euros

ÁVILA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila rehabilitará el edificio de la Escuela Municipal de Música con una inversión de medio millón de euros, como se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves.

Los trabajos saldrán a licitación con un presupuesto de 510.702,29 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de tres meses.

El proyecto planteará una rehabilitación integral del edificio que ocupan estas dependencias, situado en la calle Francisco Gallego de la capital abulense y que cuenta con más de 40 años de antigüedad, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de accesibilidad y a las necesidades normativas y de uso actuales.

La intervención también implicará rehabilitar energéticamente el edificio y mejorar la eficiencia energética. Así, se va a actuar en el núcleo de escaleras y se van a instalar sistemas de detección y alarmas.

También se va a intervenir en la envolvente de la fachada y se sustituirá la carpintería, tanto interior como exterior, además de dotar el inmueble de un aula nuevo a mayores de las existentes y de instalar canalones y renovar las redes de fontanería y saneamiento, así como la instalación eléctrica.

También, en la Junta Local de Gobierno se ha autorizado la prórroga del contrato del servicio de control, vigilancia y celaduría en determinadas instalaciones deportivas municipales. El contrato fue adjudicado en 2024 a la entidad Aliados por la Integración Castilla y León - Centro Especial de Empleo, y la prórroga se autoriza hasta el 30 de septiembre de 2027, por 82.099,71 euros, IVA incluido.

Este contrato se desarrolla en cuatro instalaciones deportivas situadas en la zona sur de la ciudad (Cubierta Multiusos, complejo Sancti Spiritu y polideportivo Pedro García Andrino -La Toledana-) y permite mantener abiertas, vigiladas y controladas las mencionadas instalaciones y, en algunas de ellas, llevar a cabo los cobros de alquileres y usos de sus espacios deportivos.

Asimismo, se ha prorrogado el servicio de organización y ejecución del programa 'Escuela polideportiva', que desarrolla la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ávila. Este servicio se adjudicó el año pasado a la entidad Raúl Torrecilla Godoy, en el precio de 26.563,63 euros y se prorroga un año, para el periodo de noviembre de 2026 a mayo de 2027.

A través de este programa, se cuenta con monitores en el desarrollo de los Juegos Escolares en los diferentes centros educativos y se facilita la práctica deportiva a través de entrenamientos y talleres una vez a la semana tanto para categoría benjamín como alevín.