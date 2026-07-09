El Ayuntamiento de Ávila desarrollará durante las Fiestas de Verano una campaña contra la violencia de género

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, durante su visita al Punto Violeta instalado en el recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila desarrollará durante las Fiestas de Verano la campaña de sensibilización 'Personas que ayudan, personas que actúan' contra la violencia de género, en el Punto Violeta que ya se ha instalado en el recinto ferial.

Mediante esta iniciativa, se facilitará un folleto informativo y también material de refuerzo a quienes participen en la dinámica 'Detecta. Actúa. Acompaña', según ha señalado el Consistorio abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta campaña, dirigida al conjunto de la población, tiene como objetivo la sensibilización sobre la importancia del papel de todas las personas en "la detección precoz y el acompañamiento a víctimas de violencia de género", para fomentar así "la corresponsabilidad y la implicación comunitaria".

La dinámica constará de tres pasos, el primero de ellos el que lleva la frase 'Detecta'. En esta fase se darán a conocer diferentes señales de alerta asociadas a posibles situaciones de violencia de género, especialmente aquellas relacionadas con "el control, el aislamiento, la manipulación emocional o cambios de comportamiento que pueden observarse desde el entorno cercano".

El segundo paso, 'Actúa', facilitará recomendaciones básicas sobre cómo actuar de forma adecuada ante una posible víctima, para promover de esta manera "la escucha activa, el apoyo emocional, el respeto a los tiempos de la víctima y evitando actitudes de juicio o presión".

En cuanto al tercer paso, 'Acompaña', invitará a las personas participantes en la iniciativa a realizar un gesto simbólico de compromiso, mediante la firma de un mensaje de apoyo e implicación frente a la violencia de género, con el que se reforzará la importancia de construir "redes de apoyo seguras para las víctimas".

A través de esta campaña, dirigida a toda la población, con especial incidencia en jóvenes y población adulta, se busca reforzar la idea de que el entorno puede convertirse en un "elemento clave" para detectar, apoyar y acompañar a las víctimas de violencia de género.