Ayuntamiento de Ávila destina más de dos millones a servicios auxiliaries en instalaciones deportivas

Carlos López visita una de las piscinas municipales. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destinará más de dos millones anuales a la prestación de servicios auxiliares en el conjunto de las instalaciones deportivas municipales, incluidas las de los barrios anexionados, un contrato que sale ahora a licitación.

Los servicios de mantenimiento, control de accesos, celaduría, taquillería o socorrismo se incluyen en este contrato que aumenta su presupuesto base a 2.679.830 euros, IVA incluido, y que alcanzará al conjunto de las instalaciones deportivas municipales, una novedad que se incluye en la nueva licitación, tal como ha señalado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de este servicio, se atenderán las necesidades existentes en los complejos deportivos Manuel Sánchez Granado y Ciudad Deportiva, incluido el nuevo pabellón Carlos Soria y también el que se construirá en el complejo en sustitución del antiguo pabellón Arturo Duperier.

El servicio tiene un valor estimado cercano a 4,5 millones de euros, al salir a licitación por un periodo de dos años, y se extenderá, igualmente, al CUM Carlos Sastre, el pabellón y frontón de San Antonio, la Cubierta Multiusos, el complejo Sancti Spiritu, el polideportivo Pedro García Andrino, las instalaciones de la ribera del río Adaja y el campo de fútbol de césped artificial que se va a ubicar en el Anexo número 2 del estadio Adolfo Suárez, así como el propio estadio de fútbol municipal, en el que se intervendrá con actuaciones de mantenimiento y puesta a punto estival, actuaciones de refuerzo para eventos de especial relevancia y actuaciones puntuales y de mantenimiento correctivo de urgencia.

De la misma forma, se incluyen en el nuevo pliego los servicios auxiliares en la pista hípica de San Segundo y, también por primera vez, las pequeñas instalaciones deportivas ubicadas en los barrios anexionados, un aspecto que ha destacado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura, subrayando que, a través del nuevo pliego, se permitirá no sólo llegar a más instalaciones deportivas sino, además, contribuir a la generación de empleo con las contrataciones oportunas para cubrir las necesidades de personal en estos espacios municipales.