El Ayuntamiento de Ávila destinará más de 50.000 euros a actividades de entidades de mayores y colectivos socioculturale

ÁVILA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila subvencionará con más de 50.000 euros las actividades que desarrollan las asociaciones y colectivos socioculturales y las entidades de personas mayores en la ciudad.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha presidido los plenos que se han celebrado esta tarde del Consejo Municipal de Mayores y del Consejo Social de Barrio (que forman 29 entidades socioculturales), en los que se han abordado las convocatorias anuales de estas líneas de subvenciones que se destinan al fomento del asociacionismo y a la participación vecinal.

El Consistorio destinará, por un lado, 37.000 euros a las entidades de los consejos sociales de barrio, con el objetivo de fomentar actividades que impulsen el desarrollo comunitario, potencien la convivencia ciudadana y la participación de los vecinos y promuevan la solidaridad, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Asimismo, se destinarán 15.000 euros a las entidades que integran el Consejo Municipal de Personas Mayores, dirigidas, igualmente, a la realización de actividades que establezcan canales de participación ciudadana y fomenten el movimiento asociativo la convivencia ciudadana a través del diálogo.

Estas entidades son la Asociación de Jubilados San José Obrero, Asociación de la Tercera Edad La Toledana, Asociación de Viudas de Ávila Nuestra Señora de Sonsoles, Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Asociación de Pensionistas y Jubilados 'Las Murallas-UDP' y Asociación Sociocultural 'La Hermandad 60 y más' de Narrillos de San Leonardo.

Para ambas líneas de ayudas, se establece un plazo de presentación de 30 días naturales a partir de la publicación de las convocatorias correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia.