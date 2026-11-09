Ayuntamiento de Ávila ha fijado los servicios mínimos municipales para la huelga general

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha establecido los servicios mínimos que se deberán cumplir durante la jornada del 11 de noviembre con motivo de la huelga general convocada en todo el país, con el objetivo de mantener la atención municipal "dentro de los turnos habituales sin causar un grave perjuicio a la ciudadanía".

Según ha informado la entidad municipal en un comunicado recogido por Europa Press, las medidas han fijado el cien por cien de la plantilla municipal para el Servicio de Extinción de Incendios y para el cementerio.

En el ámbito de los servicios sociales, el servicio de ayuda a domicilio ha mantenido a la totalidad del personal responsable de la coordinación y a los auxiliares necesarios para su desarrollo, con especial incidencia en los usuarios con mayores grados de dependencia, mientras que el servicio de comedor a domicilio ha reducido personal "sin alterar su prestación".

En la Escuela de Educación Infantil Piedra Machucana, la disposición de mínimos ha contemplado la presencia de un responsable del centro, un técnico superior en Educación Infantil por unidad, un trabajador de limpieza y uno de alimentación.

Por su parte, la recogida de residuos en hospitales, centros de salud y centros asistenciales se ha asegurado con tres conductores y seis peones, además de un retén por turno de trabajo para atender cualquier eventualidad.

Respecto al transporte urbano colectivo, la regulación ha determinado la circulación de dos autobuses por la mañana en horario habitual de laborables y uno por la tarde en horario de domingo para la Línea 1; un autobús por la mañana y uno por la tarde en horario habitual para la Línea 2; un autobús por la mañana y uno por la tarde de 07.00 a 23.00 horas en la Línea 3; y un autobús por la mañana en horario de sábado en la Línea 4, la cual ha quedado sin servicio desde las 15.30 horas.

Asimismo, la Línea 5 ha dispuesto de un autobús por la mañana y uno por la tarde entre las 08.00 y las 22.30 horas, mientras que la Línea 6 ha mantenido dos autobuses por la mañana y dos por la tarde con horario de sábado. La Línea Aldea, entre Ávila y Aldea del Rey Niño, ha quedado totalmente sin servicio durante la jornada.

Por último, el Ayuntamiento ha garantizado el funcionamiento del servicio de grúa para la retirada de vehículos mal estacionados o que dificulten el tráfico y el paso de los servicios de emergencia. Además, la concesionaria del ciclo integral del agua ha contado con tres trabajadores en redes, tres en la potabilizadora y tres en la depuradora, al tiempo que la entidad encargada del alumbrado ha dispuesto de dos oficiales.