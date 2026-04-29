Ayuntamiento de Ávila y Fundación Cibervoluntarios forman a demandantes de empleo en IA - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Cibervoluntarios acercan esta semana a personas demandantes de empleo formación en Inteligencia Artificial, a través de un curso de carácter gratuito y de 12 horas de duración.

La teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, ha visitado a los 15 participantes con los que cuenta este curso, que lleva por título 'Crea contenido con inteligencia artificial'.

Destinado a personas de entre 18 y 65 años, el curso se imparte en horario de 10.00 a 13.00 horas en el Espacio CyL Digital de la Junta de Castilla y León, situado en la planta superior de la plaza de abastos de la capital abulense.

A través de los cursos que imparten Ayuntamiento de Ávila y Fundación Cibervoluntarios, se busca completar los proyectos de apoyo a la incorporación al mercado laboral o la promoción de los participantes en el mismo.

En este sentido, en esta formación, se enseñará cómo utilizar herramientas de IA para generar ideas originales, escribir textos, diseñar imágenes o crear vídeos originales, entre otras utilidades.

Estas acciones formativas se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Cibervoluntarios, dentro del programa YoConecto, que desarrolla esta entidad para ofrecer cursos adaptados a todos los niveles que permitan a las personas participantes aprender a navegar de forma segura por internet y realizar gestiones con la e-Administración y la banca digital.

Igualmente, ofrecen formación sobre el uso de redes sociales y herramientas digitales de manera "creativa y segura", o sobre plataformas y apps para el aprendizaje, el ocio y la salud, según ha informado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

También los participantes aprenden a impulsar su negocio en entornos digitales y a contar herramientas para avanzar en el uso de internet.

Las actividades, además, forman parte de la iniciativa Generación D, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de Red.es, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos NextGenerationEU.