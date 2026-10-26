Ayuntamiento de Ávila impartirá cursos de cocina y postres navideños para mayores el próximo mes

ÁVILA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila impartirá durante los meses de noviembre y diciembre varios cursos destinados a los mayores de la ciudad en los que los participantes aprenderán la elaboración de platos y postres navideños.

Del 2 al 9 de noviembre próximos se abrirá el plazo de inscripción para estos talleres que buscan trabajar el envejecimiento activo y el bienestar físico, social y emocional de los mayores, además de potenciar las habilidades cognitivas y la autonomía personal.

El primero de los cursos, 'Cocina en Navidad', tendrá dos ediciones de diez horas de duración cada uno: del 18 de noviembre al 2 de diciembre y del 4 al 18 de diciembre. En ambos casos, se impartirá en horario de 11.30 a 13.30 horas, en Los fogones de Raúl. Cada uno de los cursos ofrece una veintena de plazas para mayores de 60 años.

El segundo de los cursos de cocina estará dedicado a 'Aperitivos y postres navideños' y correrá a cargo de la entidad Cocinoterapia by Delia, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Destinado a una treintena de personas por curso, este taller, de cuatro horas de duración cada uno de los dos cursos, se realizará los días 10 y 11 de diciembre, en las instalaciones del CEAS Vicente Ferrer.

La inscripción para estos cursos debe realizarse en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos o en el Registro municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

También el Ayuntamiento de Ávila ha organizado dos talleres en los que, en diferentes meses, se abordará la inteligencia artificial (IA) y también el ajedrez.

El curso 'Descubriendo la IA sin complicaciones' se impartirá los días 3, 10 y 17 de noviembre, de 16.30 a 18 horas, en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos. Será una clase semanal de una hora y media de duración cada uno de los tres grupos que se van a ofrecer.

En cuanto al taller 'Tarde de tableros de ajedrez', se realizará entre noviembre de este año y junio de 2027, los lunes de 16.30 a 18 horas, en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos.

En este caso, el curso se realizará como herramienta para trabajar la estimulación de la autoestima, el control emocional y la reducción del estrés, además de fomentar la socialización y el aprendizaje continuado.

Las inscripciones para estos cursos deben realizarse en el propio centro Jiménez Bustos, concluye el comunicado.