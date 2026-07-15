El Ayuntamiento de Ávila instalará el domingo una pantalla gigante con DJ en el recinto ferial para la final del Mundial

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 12:55
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   ÁVILA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Ávila instalará este domingo, 19 de julio, una pantalla gigante en el recinto ferial con un DJ para animar a la Selección Española en la final de la Copa del Mundo.

   En el recinto ferial, a las 19.15 horas, actuará el DJ Bubble, y a partir de las 21.00 horas, se podrá seguir el partido que disputará la selección.

   Este domingo, igualmente, es el día de cierre de las casetas, por lo que está previsto que, además del acompañamiento musical, se realice una traca para finalizar el evento.

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