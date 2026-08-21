El Ayuntamiento de Ávila invierte 30.000 euros en el centro sociocultural de Alamedilla del Berrocal

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha invertido 30.000 euros en la segunda fase del inmueble del centro sociocultural del barrio anexionado de Alamedilla del Berrocal para sustituir la cubierta, donde se había intervenido, en una primera fase, para acondicionar el centro con trabajos relacionados con humedades y pintura.

Así lo ha adelantado el alcalde de Ávila, Juan Carlos Corbacho, acompañado junto al concejal de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Ávila, Javier Ajates, y la alcaldesa pedánea de este anejo, Marta Ramos, en la visita de las obras que se han comenzado a ejecutar en este espacio.

En esta segunda fase, se acometerá la "principal" actuación en este espacio destinado a bar y centro sociocultural, como será la intervención en la cubierta del inmueble, una antigua vivienda del barrio, datada de principios del siglo XX, que cuenta con unos 90 metros cuadrados de superficie, según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos que se han comenzado a realizar implicarán, en este sentido, la demolición y levantado de la cubrición existente, que se restituirá con teja nueva, aislamiento térmico y lámina impermeabilizante.

De esta forma, se retirarán los elementos de la estructura de madera que se encuentren dañados, para sustituirlos por otros nuevos de las mismas características, además de sanear y ejecutar los aleros en varios frentes de la edificación.

Asimismo, se colocarán canalones y bajantes para el agua de lluvia procedente de la cubierta y se mantendrán las chimeneas y otros elementos singulares existentes, además de realizar tareas de limpieza para evitar posibles lesiones producidas por agentes xilófagos o líquenes.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa de fondos propios que el Ayuntamiento de Ávila destina anualmente para la mejora de los edificios de titularidad municipal con los que cuentan los distintos barrios anexionados y que se destinan a las necesidades que los propios anejos determinan.