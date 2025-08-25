El Ayuntamiento de Ávila ofrece 40 cursos gratuitos dirigidos a emprendedores, desempleados, trabajadores y empresarios

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha convocado una nueva edición de su programa de teleformación, con 40 cursos gratuitos dirigidos a emprendedores, desempleados, trabajadores y empresarios. El plazo de inscripción se abrirá del 1 al 21 de septiembre, con un presupuesto de 25.000 euros destinado a esta iniciativa cuya programación se ha diseñado en función de las demandas de los usuarios y de las necesidades del mercado laboral actual.

La oferta, tal y como ha anunciado la teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio, Sonsoles Prieto, incluirá más de 6.400 horas de formación en cursos de entre 10 y 60 horas, con contenidos en habilidades directivas y personales, recursos humanos, gestión empresarial, marketing, ventas, prevención de riesgos laborales, competencias digitales, inteligencia artificial, diseño gráfico y web, idiomas o comercio electrónico, entre otros.

También se han incorporado cursos de lengua de signos, identidad digital, turismo, contratación laboral, atención al cliente o contabilidad práctica para pymes.

El programa se desarrollará a través de la plataforma online municipal, que ofrecerá materiales textuales y multimedia, además de pruebas de evaluación, bajo la supervisión de un tutor. La selección de solicitudes será del 22 al 30 de septiembre y la formación comenzará el 1 de octubre, con un plazo de tres meses para completarse.