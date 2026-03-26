El Ayuntamiento de Ávila saca a licitación por 160.000 euros la mejora de los cauces de los ríos Adaja y Chico

ÁVILA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha dado luz verde a la licitación, con un precio base de 160.000 euros, de los trabajos y obras de actuación para mejorar los cauces de los ríos Adaja y Chico, en su fase II, tras dar cuenta del decreto de incoación del expediente de contratación.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses y están cofinanciados al 50 por ciento por el Consistorio y el Gobierno y plantean la mejora de las condiciones hidráulicas del cauce a su paso por la ciudad, para mejorar la permeabilidad del agua en el río Adaja y regenerando el cauce, en una actuación que da continuidad a los trabajos realizados tras las inundaciones provocadas por el deshielo y las borrascas de marzo de 2025.

En paralelo, el Plan Anual de Contratación aprobado este jueves contempla 20,5 millones, entre los que se encuentran los 2 millones destinados a la revitalización del polígono industrial de Las Hervencias en su fase IV, 2,3 millones para el nuevo pabellón de usos múltiples de la Ciudad Deportiva, dentro del Plan EDIL, y 2,1 millones para la rehabilitación de patios de colegios que formarán parte de una red de centros educativos eficientes y sostenibles.

A ello se suman cerca de dos millones para suministro, servicios y obra vinculados a la renovación del alumbrado público exterior, semáforos e implantación de smart city; 1,2 millones para el servicio de mantenimiento, control de accesos, celaduría, taquillería y socorrismo de instalaciones deportivas municipales, y más de medio millón de euros para actuaciones en parques infantiles.

En materia medioambiental, el Ayuntamiento ha autorizado su participación en la II Convocatoria de 'Espacios Healthy Cities Sanitas', orientada a la creación de áreas verdes urbanas saludables mediante nuevas zonas de arbolado que fomenten la salud física y emocional y el bienestar vecinal.

En este marco, la ciudad concurrirá con un proyecto de forestación, regeneración urbana y restauración ecológica en la laguna Vaquero y su entorno.

Asimismo, se ha prorrogado por un año, hasta el 31 de mayo de 2027, el contrato del servicio de control de la población de paloma doméstica con la empresa Iberavex, por 19.899,68 euros, IVA incluido.

También se ha extendido hasta el 31 de agosto de 2027 la concesión para la colocación de contenedores de ropa usada con la entidad Fundabem, con un canon de 9.840 euros.

También la junta ha autorizado gastos por más de 200.000 euros, entre ellos 80.000 euros para la campaña de cheques de apoyo al comercio local prevista para esta primavera, así como distintas líneas de subvenciones: 37.000 euros para entidades del Consejo Social de Barrio, 32.000 euros para el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, 15.000 euros para el Consejo Local de Mayores y 12.000 euros para la línea 'Cuota Cero'.

En el ámbito cultural, se ha aprobado una actividad para el próximo 31 de marzo con motivo de la conmemoración de la expulsión de los judíos de España, que incluirá visitas guiadas al Archivo Municipal, ubicado en el palacio de Los Verdugo, donde se custodia el único ejemplar original del Edicto de Expulsión de 1492 firmado por los Reyes Católicos.

Habrá cuatro pases, a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, con grupos de hasta 15 personas y previa inscripción gratuita en el Centro de Recepción de Visitantes.

Por otro lado, en el área de Contratación se ha propuesto la adjudicación de dos de los tres lotes del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento: el lote 2, relativo a la red corporativa, voz IP, datos, internet y seguridad perimetral, a Ibersontel; y el lote 3, correspondiente a servicios fuera de la red corporativa de telefonía fija y datos, a Telefónica España.

El lote 1, de telefonía móvil y mensajería, ha quedado desierto. El contrato contaba con un precio base global de 283.140 euros, IVA incluido, para tres años, con posibilidad de prórroga.

Finalmente, se han aprobado convenios de prácticas formativas tanto para alumnos del ciclo de Grado Medio de Emergencias y Protección Civil del IES Fray Luis de León, que se incorporarán al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, como para cuatro alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Ávila, pertenecientes a ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.