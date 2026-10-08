Ayuntamiento de Burgos adjudica la redacción del proyecto del centro deportivo de CLH

BURGOS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la propuesta ganadora del concurso de proyectos para el futuro centro deportivo en los terrenos de la CLH, adjudicado a la iniciativa presentada bajo el lema 'El tercer tiempo'.

El proyecto, seleccionado entre once propuestas admitidas, contempla un campo de rugby profesional, un terreno de entrenamiento, pistas de pádel y un graderío común. Además, prevé para una segunda fase la construcción de un pabellón multiusos con capacidad para 5.000 espectadores, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

La concejala ha precisado que el fallo del jurado, que fue celebrado el pasado 22 de septiembre, otorga la redacción del proyecto básico y de ejecución al estudio autor de la propuesta, la navarra Galarde, que obtuvo 82 puntos sobre 100. La primera fase de la actuación supondrá una inversión estimada de entre 7 y 8 millones de euros, si bien la ejecución no se iniciará durante el actual mandato corporativo, a la espera de formalizar la redacción técnica completa.

Andrea Ballesteros ha indicado también que la Junta de Gobierno ha aprobado la certificación número cuatro y última de la liquidación de las obras de captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro. La intervención supone un ahorro final de 125.862 euros respecto al presupuesto inicial tras redefinirse y acotarse el ámbito de actuación aguas arriba y aguas abajo de mutuo acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En materia de contratación turística, el Consistorio ha apuntado al expediente de licitación para la gestión integral de la Oficina Municipal de Turismo mediante procedimiento abierto. El contrato sale a licitación por un importe de 381.774 euros con el objetivo de dar continuidad al servicio tras el vencimiento de la actual concesión el próximo 14 de diciembre.

Las nuevas dependencias se reubicarán en los bajos del Teatro Principal para mejorar la accesibilidad, con previsión de que los trabajos de adecuación concluyan a comienzos de 2027 y la nueva gestión arranque en enero.

Asimismo, se ha acordado la constitución de las mesas de contratación del expediente para adjudicar la dirección facultativa, la coordinación y el estudio de seguridad y salud de las obras del Mercado Norte, paso previo al análisis de las ofertas de las empresas licitadoras.