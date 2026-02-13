Ayuntamiento de Burgos aprueba las bases del Certamen Nacional de Corales Antonio José 2026 y tres concursos escolares

BURGOS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que el Consejo ha aprobado por unanimidad las bases del Certamen Nacional de Corales Antonio José 2026, así como de tres concursos escolares y la programación cultural de la Sala Gamonal para los próximos meses.

El certamen de corales Antonio José se celebrará el 24 de octubre de 2026 en el Fórum Evolución. Los grupos corales que quieran participar en este evento de carácter estatal tendrán de plazo hasta el día 26 de abril, tal y como ha informado Ballesteros.

La concejala ha detallado que este certamen tiene "una estructura de premios similar al de ediciones anteriores". El primer premio está dotado con un diploma acreditativo, un busto de Antonio José y 3.000 euros. El segundo premio consta de diploma y 2.000 euros y el tercero de diploma y mil euros.

En este sentido, también se va a otorgar el "premio del público" que lleva el nombre del compositor burgalés Alejandro Yagüe, fallecido hace una década. Está dotado con un diploma y 300 euros.

El Consejo también ha aprobado las bases de tres certámenes escolares. Se trata del Certamen de Cuentos de Las Candelas, dirigido a alumnado matriculado en centros educativos de Burgos y que contempla cinco categorías, desde 1º y 2º de Primaria hasta ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Se concederán tres premios por categoría -con obsequio y diploma- y el jurado podrá otorgar accésits. El plazo de presentación finaliza el 13 de marzo de 2026.

El segundo concurso es el de cómic 'Dímelo en viñetas, dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio, con dos categorías. Los trabajos podrán realizarse en color o blanco y negro, con técnica libre y un mínimo de diez viñetas. En cada categoría se concederán tres premios consistentes en vales de 120 euros para material artístico, librería o papelería, además de posibles accésits. El plazo de entrega concluye el 10 de abril de 2026 a las 14.00 horas.

El tercer certamen hace referencia a la música y lleva por título 'Regino Saiz de la Maza'. Incluye modalidades de solistas y música de cámara como dúos, tríos, cuartetos y quintetos. Los premios consisten en vales de entre 50 y 225 euros para material musical y educativo. Las inscripciones se abrirán el 2 de marzo y finalizarán el 26 de marzo de 2026, mientras que la muestra de ganadores se celebrará el 9 de mayo. Podrán participar jóvenes de hasta 25 años empadronados en Burgos o su provincia.

SALA GAMONAL

El Consejo también ha aprobado la programación de la Sala Gamonal, en la Casa de Cultura de este barrio, para el periodo entre febrero y abril de 2026, con una oferta variada dirigida a todos los públicos. El ciclo comenzará el 21 de febrero con la obra 'Remanso de Paz', de la compañía Del Infame, orientada a público joven y adulto, y concluirá el 18 de abril con el estreno de Alma y esencia, del Ballet Folclórico de Burgos Alborada Danza, dirigido a público familiar.

La programación incluye teatro, conciertos y propuestas infantiles -entre ellas teatro para bebés- con entradas a precios accesibles, entre 5 y 10 euros. El presupuesto total asciende a 23.910 euros.