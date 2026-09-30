Ayuntamiento de Burgos aprueba la memoria financiera para refinanciar su deuda

Manzanedo durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este miércoles la memoria de situación financiera con la que solicitará al Ministerio de Hacienda autorización para refinanciar su deuda hasta 2042 y contratar una nueva operación de crédito destinada a inversiones.

Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, al término de la Junta de Gobierno de carácter extraordinario celebrada este miércoles.

Manzanedo confía en que esa autorización "pueda llegar en breves días", con lo que se podría "iniciar esa refinanciación hasta el año 2042 y a su vez también pedir el préstamo del crédito para las inversiones" prevista y "cumplir "con el calendario de inversiones".

Asimismo, ha indicado que la aprobación del documento económico supone "el primer paso formal tras meses de trabajo técnico, intercambio de datos y videoconferencias" entre los responsables de las áreas de Tesorería e Intervención con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

La intención del Ayuntamiento es obtener la luz verde estatal en los próximos días para reordenar sus pasivos a largo plazo y mantener el calendario de inversiones previsto.

MALOS OLORES.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha analizado el episodio de malosolores que sufre una parte de la ciudad y aunque las primeras molestias se detectaron en agosto en zonas puntuales, los olores se han extendido recientemente a prácticamente todo el término municipal.

El pico de intensidad se ha registrado este martes por la tarde y anteesta situación, el Ayuntamiento ha activado a la unidad medioambiental de la Policía Local para que realice patrullas en distintos puntos y acote la procedencia del "pestilente tufo".

Las autoridades locales también han contactado con la Delegación

de la Junta para coordinar las actuaciones, así como con las asociaciones de los polígonos industriales para recabar su colaboración.

Manzanedo no ha querido apuntar a una práctica ilegal o al uso de abonos agrícolas y ha precisado que la hipótesis principal apunta a modificaciones en el proceso productivo de alguna empresa de la zona.

Con todo, el equipo de Gobierno ha preferido mantener la prudencia a la espera de un informe técnico definitivo que determine las causas exactas y permita articular las medidas correspondientes.