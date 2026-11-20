Un momento del pleno del Ayuntamiento de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha desbloqueado este viernes la modificación necesaria para reestructurar 84,5 millones de euros de la deuda heredada de los consorcios del desvío ferroviario y de Villalonquéjar.

La operación afecta al denominado tramo A y ha contado con el respaldo "unánime" de la corporación tras un giro de última hora en el debate y ha sido posible después de que el equipo de Gobierno aceptara una enmienda presentada por Vox.

De esta manera, el Consistorio recurrirá a los remanentes de tesorería para abonar los 557.000 euros correspondientes a los intereses devengados por la cancelación de los créditos vigentes.

Al quedar resuelto este pago financiero, se ha retirado del orden del día el trasvase de 4,2 millones de euros entre distintas partidas con el que inicialmente se pretendía cubrir tanto estos costes bancarios como otros desajustes generados al presupuestar gastos a la baja en el actual ejercicio.

Tras la votación, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha agradecido explícitamente el sentido de voto tanto del PSOE como de Vox al tiempo que ha reconocido la "importancia" de una medida que permite estirar los plazos de amortización hasta el año 2042, lo que permite "aliviar así" a las arcas municipales "incapaces" de asumir el desembolso de más de cien millones de euros en los próximos tres años.

La oposición ha criticado, no obtsante, la gestión del equipo deGobierno y tanto la concejala socialista Sonia Rodríguez, como el portavoz de Vox Fernando Martínez Acitores han reprochado al equipo de Gobierno su "falta de voluntad negociadora" antes de llevar el expediente a la sesión plenaria.

En concreto, Sonia Rodríguez ha recordado, además, que ya solicitaron sin éxito en la Comisión de Hacienda dividir ambas cuestiones para facilitar su tramitación por separado.

La modificación de crédito vinculada a la reestructuración de los consorcios ha prosperado con el voto a favor del PP, la abstención de Vox, lo que ha sido agradecido por su "lealtad institucional", el voto en contra del PSOE y el voto de calidad de la presidencia de la comisión.

El paquete financiero vinculado a la disolución de consorcios incorpora al presupuesto municipal tanto sus "activos como sus pasivos". En concreto, la modificación incluye una partida de 4,2 millones de euros para complementar la amortización anual de la deuda y los intereses de 2026, financiada mediante 2,8 millones del remanente de tesorería y 1,4 millones procedentes de bajas por anulación de partidas no ejecutadas.

Siguiendo esta línea, el expediente contempla otros 557.000 euros para afrontar los intereses devengados por la cancelación de los préstamos de los consorcios, además de una transferencia de 400.000 euros para la Fundación VídeBurgos, sufragada con 330.000 euros de ProBurgos y 70.000 euros de la enajenación de patrimonio municipal del suelo.

La modificación presupuestaria que se debatirá en la sesión plenaria incluye la refinanciación de 84,5 millones de euros de la deuda del tramo A de los Consorcios pero también un movimiento de dinero entre partidas para tapar un agujero de 4,2 millones que se generó en las cuentas de este ejercicio al presupuestar un gasto inferior al obligado en la amortización de la deuda.

Desde las filas de Vox han solicitado una votación por separado al estar de acuerdo en la refinanciación de los 84,5 millones pero no considerar tan urgente la de los 4,2 millones, al entender de debe negociarse.