El Ayuntamiento de Burgos aprueba una zona comercial en avenida Caja Círculo, en una parcela de 20.297 metros cuadrados

Juan Manuel Manso durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de la aprobación "de manera definitiva" del Plan Especial que desarrollará el suelo comercial ubicado entre la avenida Caja Círculo y el centro comercial 'El Mirador'.

Se trata de una parcela que cuenta con una superficie total de 20.297 metros cuadrados y que complementa otra parte del centro comercial Carrefour, entre las avenidas de Cantabria y Caja Círculo.

Según ha explicado Manso al término de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Gerencia, el plan especial cuenta con una superficie mínima "de usos compatibles del 10 por ciento". De esta superficie, los "usos lucrativos de carácter comercial" ascienden a 12.632 metros cuadrados, mientras que se destinarán 5.182 metros cuadrados a espacios libres públicos.

A partir de ahora, el grupo de propietarios de esta parcela tiene que elaborar el proyecto de urbanización y Juan Manuel Manso ha estimado que aún tendrán que pasar tres años para ver construido el complejo, que contará con los viales de entrada y salida necesarios que se encuentra en un nivel inferior a los del centro comercial actual.

La aprobación ha sido posible con cinco votos a favor del PP y Vox y cuatro abstenciones, las del PSOE.

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo ha informado también sobre el proyecto, la dirección de la coordinación de seguridad y salud para la mejora del accesibilidad peatonal y ciclista a Villatoro, un proyecto que Juan Manuel Manso ha calificado de "prioridad".

"Este proyecto es una de las promesas electorales del Partido Popular Sntes de llegar al Gobierno y nosotros cumplimos. Para nosotros el contrato con los ciudadanos es lo que dijimos en nuestra campaña electoral y nuestro programa electoral", ha recordado el concejal

Se ha informado también de los accesos desde este nuevo carril bici y peatonal a la futura Facultad de Medicina, que se ubicará en las plantas 6, 7 y 8 del Hospital Divino Valles, a 200 metros de la calzada.

Siete licitadores concurren a realizar la obra que se espera adjudicar a primeros de enero y lo que queda es el estudio por parte de los técnicos municipales de las ofertas presentadas por los siete licitadores.

Además, la gerencia de Urbanismo ha aprobado la venta de una parcela en Villalonquéjar por 546.380 euros y Manso ha anunciado que se están en marcha *más parcelas y que la venta de suelo va a buen ritmo