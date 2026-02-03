El Ayuntamiento de Burgos busca consenso político para reformar el PGOU

BURGOS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha manifestado la necesidad de aplazar hasta el próximo 17 de febrero el debate en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el objetivo de que todos los grupos políticos dispongan del tiempo necesario para su estudio.

La idea de Manso es lograr "consenso" para una modificación "arrastrada de años y de sentencias", ha señalado durante su comparecencia ante los medios después del Consejo de Administración del área.

La sesión del 17 de febrero será "monográfica" y, dado que los actuales ediles son nuevos en su gran mayoría, ha entendido "razonable un mayor periodo de reflexión para intentar alcanzar un acuerdo amplio". Una vez que la Gerencia apruebe la reforma se llevará al Pleno de marzo.

El objetivo, ha asegurado Manso, es que se apruebe "por unanimidad" de los tres grupos municipales al considerar que este consenso sería "muy bueno para la ciudad".

Durante la sesión también se informó de varios acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, entre ellos la aprobación definitiva y por unanimidad de la modificación puntual del PGOU solicitada por el Hospital Recoletas, que permitirá una ampliación de 490 metros cuadrados de edificabilidad en el centro hospitalario de la calle Cruz Roja. Este incremento conllevará la correspondiente monetización a favor del Ayuntamiento en función del aumento de edificabilidad autorizado.

Otro de los asuntos abordados fue la ampliación del ámbito del estudio hidrogeológico del barrio de Villatoro, que se extenderá unos 250 metros aguas abajo para mejorar el desagüe de las aguas procedentes del túnel de Fuentebuena hacia el río Ubierna.

Las obras, actualmente suspendidas por las inclemencias meteorológicas, tienen un plazo de ejecución estimado de "entre 15 y 20 días y deberán estar finalizadas antes del 14 de mayo, sin que supongan un incremento económico".

Además, Manso ha avanzado que la rehabilitación del edificio de Policía y Bomberos, que deberá estar recepcionado antes del 31 de marzo para no perder fondos europeos. También se ha referido a la apertura del concurso de ideas para la construcción de un gran centro deportivo en la parcela de la antigua CLH, con un plazo de presentación de ofertas hasta abril.