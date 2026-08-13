El Ayuntamiento de Burgos cede restos óseos a la UBU para las prácticas del grado de Medicina

Carlos Niño (i), Cristina Ayala y José Miguel García, durante la firma de un convenio de colaboración. - EUROPA PRESS

BURGOS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García, han formalizado este jueves un convenio de colaboración para la "cesión temporal e ilimitada de restos humanos y óseos" procedentes del osario del cementerio municipal.

El acuerdo, que no implica la transmisión de titularidad pero otorga la custodia a la institución académica, permitirá dotar de material docente a los alumnos de la titulación de Medicina, que arrancará sus clases el próximo mes de septiembre.

Según han explicado García, se trata de restos que no han sido reclamados por ninguna familia ni se encuentran inmersos en procesos judiciales. La medida busca garantizar que la formación anatómica de los futuros facultativos se desarrolle bajo el estricto cumplimiento de la normativa legal y con las máximas garantías éticas.

García ha enfatizado que la formación médica "trasciende la teoría y requiere un contacto real con estructuras anatómicas para afianzar conocimientos básicos en variabilidad ósea y antropología física". Por su parte, Ayala ha subrayado el compromiso de la corporación local desde que se confirmó la implantación de la titulación, con el objetivo de consolidar "una oferta académica que la sociedad burgalesa demandaba desde hacía décadas".

El convenio establece un periodo inicial de vigencia de cuatro años, prorrogable de forma automática si no media denuncia por alguna de las partes. La UBU asumirá la conservación, el registro y el tratamiento final de las piezas cediendo el trabajo de campo y mantenimiento del osario universitario a personal técnico cualificado.

En cuanto al desarrollo operativo del curso académico, el rector ha confirmado que la docencia arrancará de manera provisional en las instalaciones del Hospital Militar, mientras se acometen los trabajos de reforma en el edificio Divino Valles. Estas obras, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, afrontarán una rehabilitación integral de sus cuatro últimas plantas para dar cabida a los alumnos de los cursos superiores.

Asimismo, la institución docente ha programado para el próximo 7 de septiembre la jornada institucional 'Medicina UBU: primer latido'. Se tratará de un acto de reconocimiento público al colectivo médico, tejido empresarial y resto de entidades colaboradoras, cuya clausura correrá a cargo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.