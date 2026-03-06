El Ayuntamiento de Burgos concede 108 puestos de ambulantes en sus tres mercadillos

BURGOS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha concedido autorización para 108 puetos de ambulantes en sus tres mercadillos de la ciudad para el periodo 2026-2029, tal y como ha anunciado este viernes el concejal de Comercio, César Barriada.

La convocatoria ha contado con 117 licitadores de los que se han adjudicado 108. Nueve se han rechazado por no contar con la documentación pertinente.

Del total de los 108 puestos asignados, 61 se han instalado en el parque de los poetas, 108 en Eloy García de Quevedo y 89, en el paseo del Enpecinado. También ha detallado que un total de 59 comerciantes ha obtenido plaza para desarrollar su actividad en las tres localizaciones de manera simultánea.

La sesión de la comisión de Comercio también ha tramitado la solicitud de algunos comerciantes del mercado Sur para cambiar su actividad y en este mismo recinto ha quedado determinado que no se abrirá por las tardes, fijando su horario de lunes a sábado de 07.30 a 15.00 horas.