El Ayuntamiento de Burgos culmina la fiscalización de las subvenciones a las fiestas de barrio de 2025

BURGOS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha anunciado de que el Consistorio ha aprobado las cuentas de diversas entidades vecinales, entre las que se encuentran la asociación de vecinos de la Ventilla, la de San Cosme y San Damián, la Peña Chamarrilleros, María Magdalena de Villalón, Villafría, las fiestas de San Esteban y las del barrio de San Julián Obispo.

Todos los expedientes han superado el control de la Intervención General con resultado de "conformidad".

Según ha explicado López, el proceso de revisión fue riguroso, obligando a las asociaciones a corregir facturas, acreditar justificantes de pago y aportar documentación complementaria que faltaba inicialmente.

Tras este paso, la Junta de Gobierno aprobará el pago del 30 por ciento restante de las ayudas Asimismo, López ha instado a las asociaciones a solicitar las ayudas correspondientes al ejercicio 2026 ya que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de junio.

Igualmente, el concejal ha recordado que el pago de estas subvenciones conlleva la responsabilidad, por parte de las entidades, de obtener los certificados que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias con las administraciones públicas.

Al término de la comparecencia, el responsable del área ha confirmado que, con estas resoluciones, no queda ninguna partida pendiente de aprobar del ejercicio anterior, cerrando así la gestión de las ayudas del pasado año.