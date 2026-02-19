El Ayuntamiento de Burgos da un plazo de cuatro años para la construcción de una nueva plaza en el barrio de Capiscol

BURGOS 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que la nueva plaza en el barrio de Capiscol se podría hacer realidad en "un plazo máximo de cuatro años", pues se han establecido dos para la redacción del proyecto y otros dos para la construcción.

Así lo ha indicado al término de la Junta de Gobierno que se ha celebrado este jueves, 19 de febrero, donde se ha determinado este plazo, lo que supone la culminación del acuerdo de cesión gratuita de la parcela donde se situará la plaza. El Arzobispado de Burgos, propietario junto a la iglesia de El Salvador, cede la misma, como se acordó en un convenio hace unos meses.

Se trata de una de las obras propuestas por la Junta de Distrito Este y que Capiscol reclama desde hace "muchos años" en la zona del antiguo molino de Juanillo. La plaza llevará el nombre del papa León XIV, a petición del arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

El Arzobispado de Burgos se ha reservado una parcela para ampliar los salones de la parroquia y se ha determinado que, si el suelo deja de ser público, la parcela volvería a sus manos.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno celebrada este jueves se ha autorizado librar los fondos necesarios para que la Orquesta Sinfónica de Burgos pueda cobrar las cantidades que le adeuda el Ayuntamiento.

Así, el próximo lunes, 23 de febrero, se aprobarán 120.000 euros para "saldar casi todo lo que se les debe desde 2024 y 2025", según ha explicado Ballesteros.

Las cuentas que quedan pendientes aún son las que se adeudan a los grupos que tocaron en el escenario Cuatro Reyes durante las fiestas de 2024. En este sentido, la portavoz ha admitido que el pago está "atascado" porque no encuentran "el encaje jurídico para librar el dinero".

La Junta de Gobierno también ha servido para dar luz verde a la denominación de una nueva vía entre las calles Manuel Martín Guillé y Nelson Mandela como calle de La Inclusión, y para autorizar la ampliación por "tres meses más" de las obras del Puente del Castillo con el propósito de que el acabado sea impecable.