Ayuntamiento de Burgos dará a conocer a PSOE y Vox el presupuesto de 2026 este mes y se llevará al pleno en diciembre

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha asegurado que el equipo de Gobierno dará a conocer a los dos grupos de la oposición, PSOE y VOX, el borrador del presupuesto para 2026 a lo largo de este mes de noviembre, pero no ha podido concretar el día exacto por "la complejidad de algunos ajustes".

Manzanedo ha explicado que el proyecto "está en última fase de ultimación" para ajustar gastos, ingresos, inversiones... y que el equipo de Gobierno tiene "un cronograma que está cumpliendo estrictamente" y se llevará al pleno en el mes de diciembre.

El concejal de Hacienda ha apuntado que la presentación se hará para que los grupos lo estudien y ha recordado que cuando se iniciaron las conversaciones con PSOE y Vox les pidieron "sumar y no restar", ya que podrían sumar "aquellos proyectos en los que ellos estuvieran interesados" en incluir en el presupuesto inicial.

Pero desde "el primer momento" el Partido Socialista "dijo que no estaba dispuesto a participar" a pesar de que se les ofreció incluir el proyecto del Bulevar de la calle Vitoria, que iba en su programa electoral, como ha recordado Ángel Manzanedo.

La idea del equipo de Gobierno también es presentar el presupuesto inicial en el Consejo Social y en todas las Juntas de Distrito de la ciudad, como ha indicado el concejal de Hacienda, quien ha recordado que el techo de gasto asciende a 247 millones" y es "acorde a la estabilidad presupuestaria".

Respecto a la ejecución del presupuesto actual, el edil de Hacienda ha apuntado que va en consonancia con "la evolución del último trimestre" presentado en el Pleno pasado y ha estimado que se situará "en torno al 37 por ciento", frente al 34 anterior.

Asimismo, Manzanedo ha confirmado que, en todo caso, el presupuesto se llevará "al Pleno de diciembre", aunque "habrá que determinar si se está en disposición de llevarlo a un Pleno "ordinario o a uno extraordinario".

PERIODO MEDIO DE PAGO.

Por otra parte, Ángel Manzanedo ha explicado que el Ayuntamiento ha mantenido durante el tercer trimestre del año un periodo medio de pago a proveedores "en niveles excelentes". El edil ha subrayado que el Consistorio lleva meses "por debajo del umbral de 30 días" establecido por la normativa.

En concreto, el tiempo medio se situó "en 10,71 días en julio, 10,57 en agosto y 11,84 en septiembre", lo que, según Manzanedo, refleja "una gestión sólida, eficiente y estable" en el cumplimiento de las obligaciones de pago.

Desde el Ayuntamiento destacan el control del gasto y la mejora en la velocidad de pago como factores que consolidan a Burgos como "una administración que cumple con sus compromisos con los proveedores" y que trabaja para mantener "los máximos estándares de eficiencia en la gestión económica".