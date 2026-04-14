Ayuntamiento de Burgos defiende el trabajo para renovar el título de Ciudad de la Infancia y lamenta decisión de Unicef

BURGOS 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha defendido que el trabajo que ha llevado a cabo su área para renovar el título de Ciudad Amiga de la Infancia y lamenta que Unicef le haya retirado el título, algo que, ha apostillado, "no merece" la capital.

El Ayuntamiento de Burgos ha expresado su "sorpresa y desacuerdo" ante la decisión de Unicef de no renovar la acreditación de 'Ciudad Amiga de la Infancia', un reconocimiento que la capital burgalesa ostentaba desde hace 13 años.

Del Campo ha asegurado que el proceso de evaluación -marcado por una auditoría externa y visitas técnicas- "no dio indicios de riesgo" para la candidatura hasta "apenas dos días antes de la resolución definitiva".

Desde el Consistorio defienden que el proceso de renovación "se desarrolló con normalidad, cumpliendo con la entrega de documentación a través de la plataforma oficial, labor que incluso recibió la felicitación de la organización internacional".

Sin embargo, el escenario cambió "drásticamente" el pasado 24 de noviembre, cuando Unicef contactó telefónicamente con el Ayuntamiento sugiriendo la retirada de la candidatura por un "serio peligro" de rechazo.

Del Campo ha subrayado la "incoherencia" entre las comunicaciones verbales y los registros en la plataforma de evaluación. Según explican, los técnicos municipales hallaron un informe -presuntamente del evaluador externo- que validaba la candidatura, destacaba los puntos fuertes de Burgos y felicitaba a la ciudad instando a seguir trabajando juntos.

OTROS ACUERDOS

En la reunión del Consejo de la Gerencia también se han aprobado las bases para la convocatoria de subvenciones para autoempleo 2026 con uan dotación de 110.000 euros y que cuenta "con una trayectoria de 28 años"; las correspondientes a los grupos musicales juveniles por 12.500 euros, según ha explicado Del Campo.

Además, se ha reconocido de manera parcial las alegaciones presentadas sobre la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 'Asociación de trabajadores e inmigrantes marroquíes', dentro de la convocatoria de subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas para la integración de personas inmigrantes, año 2024, y el reintegro de parte de ella.

Por otra, se ha autorizado el pago, por medio de reconocimiento extrajudicial de crédito, de facturas de UTE Edis Aspanias Fundación Lesmes, Fundación Lesmes, Arasti Barca por la gestión del Programa Municipal de Autonomía Personal (EPAP), Sedena SL y con la Asociación para la defensa de la mujer La Rueda

La reunión de la Gerencia ha servido también para dar cuenta de la resolución que deja sin efecto el realojo de una familia en una vivienda municipal de la calle San Gil y la aprobación de la cuenta justificación de la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Padres de Niños afectados al Síndrome de Down.

También la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación Reeducación Auditiva de Niños Sordos de Burgos, (Aransbur) 34.585 euros; la segunda extensión en el tiempo del convenio de colaboración con Cruz Roja Española de Burgos 54.300 euros, en materia de programas de formación y empleo para colectivo vulnerable y el convenio con Fundación Lesmes en materia de formación, emprendimiento y apoyo relativos al autoempleo y creación de empresas.